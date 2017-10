Tania Cagnotto/ Tentata da Tokyo 2020: "Se Francesca Dallapè insiste, potrei tornare in gara"

Tania Cagnotto tentata da Tokyo 2020 (Foto: da Facebook)

Tania Cagnotto ci ripensa? Ritiratasi dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2017, l'ex campionessa italiana potrebbe fare una clamorosa retromarcia. Lo spiraglio non è stato aperto da voci e indiscrezioni, ma dalla diretta interessa, oggi in dolce attesa. L'idea di partecipare ai Giochi del 2020 intriga particolarmente Tania Cagnotto, evidentemente consapevole di poter gestire la preparazione insieme alla maternità. «Tante atlete hanno cambiato idee dopo aver avuto un figlio, quindi vedremo», ha dichiarato l'ex tuffatrice, come riportato da Eurosport. Il pensiero c'è, ma non solo: Francesca Dallapè, amica e collega di una vita, potrebbe convincerla a fare questo passo importante verso Tokyo 2020. «Sa essere molto insistente quando si mette in testa una cosa… se lei insiste tanto potrei anche ricascarci!», ha ammesso a margine dell'evento Gardaland Magic Halloween, di cui è madrina proprio con la sua ex compagna di squadra e di successi.

"DOPO IL PARTO MAGARI LA CONVINCO..."

Mamma in attesa, ma non tanto ex campionessa: Tania Cagnotto potrebbe cancellare quella parola, "ex", e tornare in attività. Fan e tifosi già sognano il suo ritorno in piscina, ma per il momento è solo un'idea su cui sta riflettendo. La loro speranza è che Francesca Dallapè si riveli davvero insistente e convincente. La stessa amica, scherzandoci (ma nemmeno tanto), ha confermato: «Ho sempre detto a Tania, dai sbrigati anche tu a fare un bambino così ricominciamo e proviamo a qualificarci per Tokyo 2020». Francesca è infatti mamma di Ludovica, che ha 5 mesi. «Per ora è solo un'idea, perché dovremo provare e vedere se il fisico regge e vedere se riesco a convincere lei. Dopo il parto magari la convinco a tornare», ha ammesso l'ex collega di Tania Cagnotto. Olimpiadi da mamme? Una bella prospettiva per le due campionesse: proprio tra passeggino, cambi di pannolini e divertimento in famiglia hanno risvegliato la speranza dei loro fan.

© Riproduzione Riservata.