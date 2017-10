Vanessa Ferrari/ Chi è la ginnasta italiana in finale al corpo libero (Mondiali ginnastica artistica Montreal)

Vanessa Ferrari - Instagram

Ennesima prestazione super della 27enne ginnasta italiana, Vanessa Ferrari, che ai Mondiali di ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Montreal, ha ottenuto l'accesso alla finalissima nel corpo libero. Un risultato importante vista l’età della stessa atleta, che dopo dieci anni di carriera è ancora sulla cresta dell’onda. Vanessa ha la possibilità di vincere l’ennesimo oro in carriera, gareggiando tra l’altro al fianco della 19enne italiana, Lara Mori, altra ginnasta tricolore che ha strappato il pass per la finale. Ma andiamo a vedere insieme chi è Vanessa Ferrari.

VANESSA FERRARI, LA CARRIERA JUNIORES

Nata nel 1990 a Orzinuovi, in provincia di Brescia, esordisce in campo internazionale da Juniores nel 2004, vincendo subito tre medaglie: il bronzo a squadre, l’argento nel concorso generale, e il bronzo alla trave. Nel 2005 vince tre ori invece ai Giochi del mediterraneo, trionfando alla trave, al corpo libero e al volteggio. E’ l’inizio di una carriera da sogno, che la porterà a vincere ovunque.

UNA CARRIERA DA SOGNO

Dal 2006 inizia la carriera da senior della Ferrari, e da quell’anno fino ad oggi, inizierà ad inanellare una serie di successi in ogni disciplina e ad ogni manifestazione. Si comincia con l’oro individuale al mondiale 2006 di Aarhus, manifestazione contornata anche dai due bronzi ottenuti al corpo libero e alle parallele. Sempre nello stesso anno, ottiene l’oro di squadra agli Europei di Volos, con l’aggiunta di un argento al corpo libero. Nel 2007 arrivano altri trionfi, a cominciare dalla medaglia di bronzo individuale ai Mondiali di Stoccarda, passando per i due ori agli Europei di Amsterdam, e arrivando fino ai tre ori nella Coppa del Mondo del 2007 che si è tenuta a Parigi. Per quanto riguarda il Mondiale, l’ultimo successo è targato 2013, l’argento al corpo libero di Anversa, mentre negli Europei è arrivato l’oro a Sofia nel 2014. L’ultimissimo trofeo a livello internazionale è invece il bronzo al corpo libero ottenuto alla Coppa del mondo di Anadia nel 2016.

LE 3 OLIMPIADI E LE VITTORIE ITALIANE

La Ferrari ha altresì partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2008, a quelle di Londra del 2012, e a quelle di Rio del 2016, divenendo l’unica atleta italiana a gareggare in tre manifestazioni olimpiche. Per quanto riguarda i campionati italiani assoluti, le vittorie della Ferrari sono quasi imbarazzanti, avendo ottenuto ben 22 ori fra il 2004 e il 2016. Ora il Mondiale 2017 e la possibilità di aggiungere l’ennesimo trofeo alla propria ricchissima bacheca.

