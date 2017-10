Venezia Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia-Carpi, LaPresse

Venezia-Carpi, diretta dal signor Nasca di Bari, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida del ricco programma domenicale dell'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B. Sfida stuzzicante fra due squadre che puntano ad essere protagoniste nel torneo cadetto: il Carpi ormai lo conosciamo, il Venezia punta a tornare sui livelli di circa una ventina di anni fa, magari anche in Serie A. Il Venezia di Pippo Inzaghi è tornato dopo oltre un decennio alla ribalta del campionato cadetto, ed ha avuto sicuramente un impatto convincente, collezionando dieci punti nelle prime sette giornate di campionato. La solidità è stata il fiore all'occhiello dei lagunari nella parte iniziale del campionato, almeno fino alla rocambolesca trasferta di Terni dove, pur subendo due gol, la squadra di Inzaghi ha ottenuto una fondamentale vittoria per restare nella parte alta della classifica, separata dal secondo posto solamente da tre lunghezze e dal quinto soltanto da un punto.

Tanto efficace in difesa, il Venezia sembra essersi sbloccato in attacco proprioa Terni, andando a segno per tre volte nella trasferta in Umbria dopo aver realizzato altrettanti gol nei primi sei impegni di campionato. Sicuramente il Venezia deve migliorare dal punto di vista della continuità e cercare maggiori sbocchi offensivi in partite bloccate come potrebbe esserla quella contro il solido Carpi di Calabro. Gli emiliani dopo la gestione Castori hanno iniziato un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, e sono partiti moto bene ritrovandosi però sorpresi in casa, nell'ultimo turno di campionato, dal Pescara di Zdenek Zeman, impostosi allo stadio Cabassi con un utilitaristico (ed inusuale per gli standard del tecnico boemo) uno a zero.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La partita si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

A quota undici punti il Carpi resta nella parte nobile della classifica, ma i biancorossi nelle ultime partite hanno sofferto maggiormente rispetto al brillante avvio di stagione, raccogliendo solamente due punti nelle ultime quattro partite di campionato, con i pareggi esterni sui campi di Virtus Entella e Cremonese. Dunque la sfida di domenica pomeriggio potrebbe essere un vero esame di maturità per i due club: chi dovesse vincere potrebbe davvero lanciarsi verso un campionato almeno a caccia dell'obiettivo play off. Ma l'ennesimo pareggio potrebbe essere più una bocciatura che un rinvio per le ambizioni di entrambi i club.

LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CARPI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Penzo: il Venezia schiererà Audero tra i pali e una difesa a tre con lo sloveno Andelkovic, Modolo e Domizzi titolari. Dal primo minuto per vie centrali a centrocampo partiranno Pinato, Bentivoglio e Falzerano, Zampano avrà il compito di presidiare la fascia destra mentre Del Grosso sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, confermato il tandem offensivo Zigoni-Moreo. Risponderà il Carpi con Colombi alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dall'out di destra all'out di sinistra con Sabbione, Poli, Ligi e lo sloveno Jelenic. A centrocampo nel terzetto titolare ci saranno il bosniaco Saric, Hraiech e Giorico, in attacco nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Concas, Pasciuti ed il nigeriano Jerry Mbakogu.

LA CHIAVE TATTICA

Confermati i moduli di riferimento per i due allenatori, già visti in queste prime giornate di campionato: 3-5-2 per il Venezia di Pippo Inzaghi, 4-3-3 per il Carpi di Calabro che ha già dimostrato una certa versatilità tattica in questo avvio di stagione. Le due squadre non hanno avuto incroci recenti: l'ultimo ventennio per il Venezia è stato un turbinio di cambi di categoria tra la Serie A e la Serie D, in cui i lagunari non avevano mai avuto, fino a questa stagione, la possibilità di incrociare gli emiliani nello stesso campionato o nello stesso girone.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse quotano 2.15 la vittoria interna dei lagunari con Unibet, con la squadra di Pippo Inzaghi sensibilmente favorita rispetto agli emiliani, la cui affermazione esterna viene quotata 3.70 da Betclic, con il pareggio offerto ad una quota di 3.25 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato 2.55 da Unibet, Paddy Power offre a 1.52 la quota relativa all'under 2.5.

