Video/ Andorra-Portogallo (0-2): highlights e gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Andorra-Portogallo, Cristiano Ronaldo - La Presse

E' stata una gara più difficile di quanto ci si potesse aspettare Andorra-Portogallo. I lusitani hanno sofferto e non poco il terreno sintetico misto a pioggia con un primo tempo da dimenticare, chiuso sul risultato di 0-0. Nella ripresa si sblocca la partita grazie all'ingresso di Cristiano Ronaldo e la squadra ottiene una vittoria per 2-0 (a segno anche il milanista Andrè Silva) che – come prevedibile – allunga la volata testa a testa con la Svizzera per il primo posto nel gruppo B: lusitani vicini al gol più volte con Quaresma, sempre contenuto però dal portiere avversario Gomes, fino al timbro di Ronaldo in apertura di secondo tempo. Poi spazio al sigillo del giovane bomber del Milan, servito in area da Danilo Pereira, per il bis che fa calare il sipario sul match. Svizzera a quota 27 punti, Portogallo a 24 ma con differenza reti migliore: lo scontro diretto all'ultima giornata, martedì in casa di CR7 & compagni, dirà la verità su questa lotta appassionante! CLICCA QUI PER IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI ANDORRA-PORTOGALLO

NUMERI E STATISTICHE

Al punto di vista dei numeri della partita, Portogallo ovviamente in superiorità schiacciante: 76-24% il possesso palla, 21 a 1 i tiri totali, solo 7 però nello specchio di porta... 5 le parate di Josep Gomes, il migliore dei suoi fino all'ingresso dell'asso del Real Madrid; ben 23 i falli commessi di Andorra, che ha provato il possibile per ostacolare i più quotati avversari! Inizia ad essere impressionante lo score di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. Con la sua nazionale infatti ha segnato 79 reti in 146 partite giocate. E' così sempre più solo in testa alla classifica dei migliori marcatori di sempre della nazionale lusitana con una media di 0.54 gol a partita. Un numero impressionante che lo vede quinto nelle classifiche delle nazionali, ma primo tra le nazionali top davanti a Pelè del Brasile. In cima alla classifica c'è Ali Daei dell'Iran con 109 reti in 149 partite giocate.

© Riproduzione Riservata.