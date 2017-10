Video/ Bulgaria-Francia (0-1): highlights e gol della partita. Matuidi decisivo (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Bulgaria-Francia, Blaise Matuidi - La Presse

Sotto la pioggia di Sofia, la Francia di Deschamps riesce a ottenere quella vittoria necessaria per blindare il primo posto e quella che sarebbe la qualificazione diretta ai Mondiali di Russia nel 2018. La Francia dovrà battere ancora la Bielorussia in casa prima di stappare lo champagne (sempre a patto che la Svezia vinca in Olanda all’ultima giornata) ma l’obiettivo appare alla portata. Partita subito in discesa per il Bleus che vanno a segno con o juventino Matuidi dopo appena 3’, in chiusura di una bella triangolazione. Mbappé è una furia ma sbaglia molto ai sedici metri, poi la Francia perde per infortunio Kante, il suo perno di centrocampo, e subito dopo la Bulgaria sfiora il pari con Kostadinov, Lloris è strepitoso nel rilfesso. Nella ripresa i francesi non sfruttano numerose ripartenze e restano in apprensione fino al fischio finale, ma l’1-0 basta per sentirsi praticamente già in Russia. (agg. di Fabio Belli) CLICCA QUI PER IL VIDEO E GLI HIGHLIGHTS DI BULGARIA-FRANCIA

NUMERI E STATISTICHE

E' bastato un gol di Blaise Matuidi per decidere la gara Bulgaria-Francia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2018. La rete è stata messa a segno al minuto tre e il risultato finale è stat di 0-1. Nonostante il successo e la superiorità tecnica della squadra di Didier Deschamps è stata una gara piuttosto equilibrata tanto che la Bulgaria ha addirittura gestito di più il pallone. Il possesso palla infatti è 52% a 48% con comunque un sostanziale equilibrio. Le Bleau hanno tirato di più con le conclusioni che sono 8 a 10, di cui 3 a 2 però nello specchio della porta. Equilibrio anche nei falli commessi che sono 20 a 17. I dati ci confermano come forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto anche perché nella ripresa la squadra transalpina è stata piuttosto negativa, senza riuscire a trovare continuità soprattutto davanti e accusando molto l'infortunio nel primo tempo del centrocampista del Chelsea Kante.

