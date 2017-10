Video/ Cesena Spezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Cesena Spezia (LaPresse)

Il Cesena di Castori piazza subito la prima zampata e trova 3 punti di grande importanza, alla prima sulla panchina romagnola dell'ex tecnico dell'Ascoli: lo Spezia di Gallo va ancora ko fuori casa e paga dazio a Schiavone, che decide il match nel primo tempo! Partita tirata quella dell'Orogel Stadium ma che nel suo complesso premia la squadra più pericolosa in avanti: ospiti incapaci di mettere paura veramente a Agliardi – eccezion fatta per un colpo di testa di Ceccaroni, sugli sviluppi di corner, nella ripresa – nonostante gli ingressi di un numero indefinito di punte, dal giovane Soleri al veterano Gilardino, alla prima con la nuova maglia... Nel finale anzi padroni di casa ad un passo dal bis con Laribi, stoppato sulla linea di porta da Lopez, alla disperata. Basta l'1-0 in ogni caso a Castori per tornare a muovere la classifica del Cesena e far rialzare i bianconeri, dopo il pessimo avvio di campionato. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI CESENA-SPEZIA

NUMERI E STATISTICHE

Nonostante la sconfitta, Spezia che si è fatto preferire in quasi tutti i parziali secondo lo scout della Lega B: possesso palla superiore, con 420 passaggi completati (a 303); 7 a 6 i tiri totali, 12 a 6 i cross e 11 a 10 i contrasti vinti. Statistiche ininfluenti però considerando l'andamento della partita che pure lasciano considerazioni non pessime per Gallo e i suoi, preoccupati più che altro da un rendimento esterno finora completamente insufficiente, in termini di punti conquistati.

DICHIARAZIONI - Alla fine della partita Cesena-Spezia ha parlato il tecnico Fabio Gallo in conferenza stampa, sottolineando nonostante il ko la buona prova dei suoi. Spiega: "Avremmo meritato qualcosa di più per la qualità di gioco e anche per l'organizzazione. A parte il gol, dove abbiamo commesso tre errori gravi uno dopo l'altro, altro di loro però non lo ricordo. Forse negli ultimi due-tre minuti ma noi eravamo tutti avanti per provare a pareggiare".

