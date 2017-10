Video/ Francavilla Sicula Leonzio (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Francavilla Sicula Leonzio (LaPresse)

Virtus Francavilla-Sicula Leonzio termina con il risultato di 2-1 in favore dei locali. Il primo tempo presenta un copione a senso unico: assedio della Virtus e Sicula schiacciata nella propria metà campo. Saraniti è l’uomo più in palla dei locali, e al 3’ sfiora già il vantaggio quando impatta male un traversone di Pino da posizione più che favorevole. Poco dopo è Agostinone a farsi notare dagli sviluppi di un calcio di punizione velenoso. All’11’ è ancora Saraniti a far venire i brividi a Narciso, questa volta con un tocco sotto che manca di poco il bersaglio grosso. Il gol è nell’aria e arriva un minuto più tardi. Sicurella attiva il radar e pesca in area di rigore uno scatenato Saraniti che di giustezza fredda il portiere avversario con un destro potente. L’attaccante numero nove dei locali è in stato di grazia ma incappa in un brutto infortunio che lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime. Tornando al match, la Virtus colleziona altre due palle gol, con Folorunsho – decisivo il salvataggio sulla linea di Aquilanti – e con il neo entrato Ayina – colpo di testa alto di non molto.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli ospiti escono dal proprio guscio e sfiorano più volte il pareggio, soprattutto con De Felice che al 63’ colpisce un palo clamoroso. Al 66’ il match potrebbe definitivamente chiudersi ma Madonia spreca un calcio di rigore. Non sbaglia, invece, Bollino, che al 73’ sempre dal dischetto trova la rete del pareggio. Partita finita? Nemmeno per idea perché nel finale ci pensa il neo entrato Ayina a regalare i tre punti alla Virtus con un gol preziosissimo.

