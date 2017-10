Video/ Matera Fondi (1-0): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Matera Fondi (LaPresse)

Matera-Fondi termina 1-0 in favore dei locali. Il primo tempo non regala particolari emozioni. Le due squadre commettono molti falli e il gioco è spesso interrotto. I ritmi sono molto bassi e Giovinco prova a farsi notare direttamente da calcio di punizione trovando la facile respinta di Elezaj, reattivo anche poco dopo su un tentativo dalla distanza di Urso e su un tentativo di Sernicola. Al 41’ il Fondi dà segnali di vita con Nolé: è clamorosa la palla gol sprecata dall’attaccante ospite, che dal limite dell’area piccola non riesce incredibilmente a inquadrare lo specchio della porta.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

Nella ripresa il Fondi resta in dieci per via dell’espulsione di Ghinassi, reo di aver commesso un fallo da ultimo uomo. Nonostante la superiorità numerica il Matera non riesce a sfondare. Al termine di una ripresa non proprio entusiasmante, tuttavia gli uomini di Auteri riescono a trovare il gol che vale i tre punti. Al minuto 85’ Giovinco raccoglie un rinvio di De Franco, approfitta di un errore della difesa ospite e batte Elezaj in uscita.

