Video/ Rende Catanzaro (2-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Rende Catanzaro (LaPresse)

Un derby calabrese incredibile, al quale non è mancato nulla: il Rende, in 10 uomini e rischiando di perderlo, ha superato il Catanzaro con un gol al 90° facendo esplodere di gioia i suoi tifosi, allo stadio Lorenzon! Partita bellissima e anche molto tesa, a tratti: vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, con Vivacqua, con bis sfiorato a più ripresa proprio dall'attaccante di Trocini almeno in altre due occasioni. Ma risposta decisa anche del Catanzaro, pericoloso in avanti con Falcone e Puntoriere ma contenuto bene dalla difesa di casa e dal portiere Forte.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

Al minuto 63 poi episodio potenzialmente decisivo: rosso a Porcaro, Rende in inferiorità e attaccato senza sosta dagli ospiti, capaci alla fine di pareggiare con Infantino su rigore. Entrato dalla panchina, il numero 9 giallorosso ha accarezzato anche l'idea del clamoroso 1-2 ma ha dovuto incassare la mazzata del KO proprio allo scadere: colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo di Coppola, festa totale per il Rende e impresa da ricordare per i padroni di casa, che dopo il ripescaggio in extremis in Serie C si tolgono una soddisfazione non da poco, contro i "cugini"!

© Riproduzione Riservata.