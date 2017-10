Viterbese Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Monza (LaPresse - imm. di repertorio)

Viterbese Monza, diretta dall’arbitro Marco Guarnieri di Empoli, si gioca oggi, domenica 8 ottobre 2017, quando il girone A della Serie C torna in campo dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Appuntamento alle ore 14:30 per il match dell’ottava giornata tra i padroni di casa della Viterbese ed il Monza. Una sfida molto importante per le prime posizioni della classifica, in quanto la Viterbese sta disputando un campionato straordinario che la vede attualmente al secondo posto della graduatoria con 15 punti all’attivo avendo messo a segno 17 reti a fronte della 10 subiti. Il ritardo dalla capolista Livorno è di una sola lunghezza per cui confidando in un passo falso degli amaranti, questo match potrebbe anche permettere di agguantare un prestigioso primato.

Di tutt’altro genere è il momento vissuto dal Monza che nelle ultime giornate ha vinto soltanto una volta ed ora occupa l’undicesimo posto della graduatoria con soli 9 punti all’attivo con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (gol realizzati e 4 subiti). La Viterbese è reduce da due vittorie di fila e nelle gare disputate sul proprio terreno di gioco ha saputo ottenere 9 punti sui 12 disponibili con 10 gol fatti e 7 incassati. Il Monza soffre tantissimo i match in trasferta tant’è che in tre incontri disputati ha saputo raccogliere un solo punti mettendo a segno una sola rete ed incassandone tre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Viterbese Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITERBESE MONZA

Passando alle probabili formazioni, la Viterbese dovrebbe confermare in larga parte gli undici che in settimana ha avuto la meglio sulla Pro Piacenza per 1-0. Si va dunque verso l’utilizzo del modulo 4-4-2 con Iannarilli in porta mentre nel ruolo di terzino di destra ci sarà Celiento, nel mezzo il bulgaro Atanasov al fianco di Sini e sulla fascia di sinistra giocherà Pacciardi. A centrocampo nel mezzo Baldassin con al proprio fianco uno tra l’albanese Kabashi e Muscacci, a destra è ballottaggio tra l’uruguagio Mendez e Ngissah. In avanti si dovrebbe partire dal primo minuto con Razzitti ed il belga Vandeputte ma non sono scartare le opzioni che portano al brasiliano Jefferson e a Cenciarelli.

Il Monza dovrebbe giocare a specchio con la Viterbese per cui sarà 4-4-2 con Liverani a difendere i pali, nel pacchetto arretrato Negro e Riva al centro, Adomi come terzino di destra mentre la fascia mancina bassa c’è un ballottaggio tra Tentardini e Origlio. A centrocampo nel Monza potrebbero giocare in mezzo Guidetti e Palesi anche le quotazioni di Galli sono in forte ascesa. Sulla destra Giudici peraltro reduce da un’ottima prestazione con tanto di gol e D’Errico titolare a sinistra. In avanti bomber Cori con al fianco Palazzo.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le principali agenzie di scommesse tra cui EuroBet, in questo incontro parte decisamente con i favori del pronostico i padroni di casa della Viterbese che oltre sul fattore campo possono far leva su un migliore stato di forma. In particolare la vittoria della Viterbese è pagata 1,68 contro il 3,55 previsto per il pareggio mentre l’eventuale vittoria esterna del Monza permetterebbe di giovarsi di 4,85 volte la posta in palio. L’Under 2,5 viene pagato a 1,70 mentre l’Over 2,5 viaggia su una quota di 2,02.

© Riproduzione Riservata.