Albania Italia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albania Italia - LaPresse

Albania Italia sarà diretta dall’arbitro norvegese Svein Oddvar Moen alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 9 ottobre 2017, presso il Loro Boriçi Stadium di Scutari: la partita sarà valida per la decima e ultima giornata del girone G nelle qualificazioni Mondiali 2018. L’Italia è matematicamente seconda nel girone, ma ci sono comunque motivi d’interesse, su tutti l’ormai notissima vicenda del ranking che sarebbe bene alzare con una vittoria in vista dei playoff di novembre, dai quali l’Italia dovrà necessariamente passare per conquistare un posto a Russia 2018. In Albania però questa partita è molto sentita, per cui i nostri avversari (pur già eliminati) sicuramente venderanno cara la pelle.

ALBANIA ITALIA, DIRETTA LIVE - ALBANIA ITALIA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Albania Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, come tutte le partite della nazionale di calcio: l’appuntamento è dunque in chiaro per tutti sul primo canale della televisione di stato, e ci sarà anche la possibilità di assistere alla sfida in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo anche l’account ufficiale su Twitter della FIGC, all’indirizzo @Vivo_Azzurro, per tutte le informazioni utili sulla gara e sulle due nazionali in campo.

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018: LA SITUAZIONE

L’Italia arriva a questa partita con 20 punti e una situazione che di fatto è quella che ci attendevamo fin dall’inizio: dietro alla Spagna che si è dimostrata superiore al Bernabeu ma comunque nettamente davanti a tutte le altre. Il problema è semmai che, dopo una prima stagione molto convincente, con alcune belle vittorie anche in amichevoli di prestigio, l’Italia sembra essersi smarrita proprio al Bernabeu: quella sconfitta ha lasciato strascichi, come hanno mostrato le due successive partite contro Israele e Macedonia. Oggi dunque servirebbe soprattutto una prestazione convincente, per presentarsi con maggiore fiducia al decisivo appuntamento dei playoff, che tutto sommato potevano essere messi in conto fin da quando il sorteggio ci ha opposti alla Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA

Una forzata novità per la formazione dell’Italia è dovuta all’infortunio subito da Barzagli nella partita di venerdì sera contro la Macedonia, dunque dovrebbe essere titolare Rugani, che già ha giocato il secondo tempo all’Olimpico. A centrocampo la coperta è corta e per questo motivo possiamo ipotizzare che i titolari possano essere gli stessi, in attacco nonostante la prestazione poco convincente Immobile ed Insigne restano i punti di riferimento in virtù di quanto fatto finora in stagione, potrebbero esserci sorprese per l’ultima maglia a disposizione, con Bernardeschi e Candreva ad insidiare Verdi. Per l’Albania si può ipotizzare un 4-3-3 con molti “italiani” in particolare in difesa, dal portiere Berisha fino alla coppia centrale Ajeti-Veseli e naturalmente Hysaj terzino destro. A centrocampo il punto di riferimento è Taulant Xhaka, dovrebbe trovare posto anche Memushaj del Benevento. In attacco il punto di riferimento potrebbe essere Sadiku, che contro la Spagna è entrato solo nel secondo tempo ma ha convinto.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

L’Italia è nettamente favorita per questa partita, nonostante il fattore campo sfavorevole e il momento certo non dei migliori: ad esempio, l’agenzia di scommesse Eurobet quota a 1,48 la vittoria della nostra nazionale, per la quale dovete giocare il segno 2 che indica la vittoria della squadra in trasferta. Il pareggio, identificato naturalmente dal segno X, è quotato a 4,15 mentre per la vittoria dell’Albania di Christian Panucci, segno 1, portereste a casa ben 6,85 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.