Atp Shanghai 2017/ Streaming video e diretta tv, orario delle partite: finale Federer Nadal?

Il torneo Atp Shanghai 2017 accende l’autunno del tennis: i match di oggi partiranno alle ore 13 locali, che in Italia saranno le 7 della mattina. Penultimo Master 1000 della stagione, sarà anche l’occasione per rivedere in campo Roger Federer che non gioca dagli Us Open; già qualificato alle Atp Finals, lo svizzero cercherà di avvicinare la prima posizione mondiale con la suggestione dell’ennesima finale contro Rafa Nadal, che sarebbe già la terza in questa stagione. Non solo loro ovviamente al centro delle attenzioni: ci sarà anche Alexander Zverev, mentre purtroppo Novak Djokovic e Andy Murray avevano da tempo annunciato il loro forfait, e mancheranno al pari di Stan Wawrinka.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Shanghai 2017 sarà trasmesso in diretta tv dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 2 per tutti gli appassionati e gli abbonati, che in assenza di un televisore potranno assistere ai match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

NADAL FEDERER, LA FINALE PIU’ ATTESA ALL'ATP SHANGHAI 2017

Come detto la finale più attesa è quella tra Nadal e Federer: rivalità infinita che, in attesa del Master di fine anno, si rinverdisce qui a Shanghai. La grande “illusione” degli Us Open è rimasta tale, con Federer eliminato ai quarti; tuttavia in questa stagione abbiamo già gustato due intense finali, lo svizzero è 2-0 in questi match ma Rafa ha pareggiato il numero di Slam vinti – due a testa – e in più è riuscito, dopo tre anni, a tornare in vetta al ranking mondiale dove è tallonato proprio dal Re, in un altro faccia a faccia davvero molto interessante. Entrambi salteranno il primo turno come anche gli altri giocatori del seeding (i primi 8 se non altro); le insidie non mancheranno, Nadal potrebbe trovarsi si fronte un’altra volta Grigor Dimitrov (battuto in semifinale a Pechino) mentre per Federer c’è una potenziale semifinale con Alexander Zverev, ormai definitivamente sbocciato ed esploso al netto della nemesi personale Nick Kyrgios.

L’ALBO D’ORO

Lo Shanghai Master esiste da pochi anni: la prima edizione si è disputata nel 2009 con vittoria di Nikolaj Davydenko su Rafa Nadal. Il che viene utile per dire che lo spagnolo non ha mai vinto questo torneo Master 1000: anzi, quella di otto anni fa rimane l’ultima finale che l’attuale numero 1 del mondo abbia mai disputato. Nell’albo d’oro figura invece tre volte Novak Djokovic: il serbo si è imposto nel 2012 e 2013 con vittorie su Andy Murray e Juan Martin Del Potro, poi si è preso il titolo nel 2015 sconfiggendo Jo-Wilfried Tsonga. Sono tre anche i titoli di Murray, che ha festeggiato nel 2010 – finale contro Roger Federer – l’anno seguente contro David Ferrer e poi nel 2016 battendo Roberto Bautista Agut. Anche Federer ha vinto lo Shanghai Master: lo ha fatto nel 2014, superando Gilles Simon. Quest’anno sicuramente cambierà il campione, mentre per Nadal potrebbe trattarsi del primo titolo qui per aumentare ancor più i fasti di una straordinaria carriera.

