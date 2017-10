CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA?/ Playoff, i possibili avversari degli azzurri (Mondiali Russia 2018)

Le possibili avversarie dell'Italia

L'Italia parteciperà ai playoff, ma la sfida contro l'Albania non è una formalità, perché l'eventuale vittoria potrebbe consegnare alla Nazionale un avversario sulla carta più semplice. Finire in prima o seconda fascia può fare la differenza per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Decisivi saranno allora i risultati dell'ultima giornata e il nuovo ranking. Prevedere il possibile avversario della squadra di Giampiero Ventura non è affatto semplice: potrebbe essere una squadra con meno tradizione, come l'Irlanda del Nord, o la complicata Croazia di Ivan Perisic e Mario Mandzukic, senza dimenticare Portogallo e Francia, le finaliste dell'ultimo Europeo. La matassa sarà sciolta nell'ultima giornata dei gironi, ma possiamo provare a fare un po' di ordine, partendo dal presupposto che battere l'Albania renderebbe tutto più semplice dal punto di vista teorico all'Italia. Per il momento solo Spagna, Germania, Belgio, Inghilterra, Polonia e la Russia ospitante sono già al Mondiale.

LE MIGLIORI SECONDE

Mancano ancora otto nazionali all'appello per i Mondiali di Russia 2018: tra queste ci sarà quella azzurra? Per ora Serbia, Francia e Islanda sono vicine all'obiettivo, così come una tra Svizzera e Portogallo, che domani avranno lo scontro diretto. Ci sono quattro playoff, a cui parteciperanno le otto migliori seconde dei nove gironi. Italia, Irlanda del Nord, Danimarca e Slovacchia sono già sicure del secondo posto, la Grecia quasi (deve sconfiggere la Gibilterra), il Portogallo potrebbe arrivare prima sconfiggendo la Svizzera, mentre al Croazia cederebbe il posto all'Ucraina se perdesse. La Svezia sarebbe seconda anche se perdesse 6-0 in Olanda, ma potrebbe arrivare prima se la Francia non vincesse in casa con la Bielorussia. Come riporta l'analisi di Sky Sport, c'è poi lo spareggio tra Galles e Irlanda, con i primi a cui basterebbe il pari. La peggiore seconda al momento è la Croazia.

LE PROBABILI AVVERSARIE

Lunedì prossimp verrà pubblicato il nuovo ranking Fifa che dividerà in due fasce le squadre squalificate agli spareggi. L'Italia attualmente sarebbe testa di serie, e potrebbe puntare ad esempio ad una tra Irlanda del Nord, Slovacchia, Svezia, e Grecia, ma se non vincesse contro l'Albania potrebbe scivolare in seconda fascia. Di certo c'è che chi tra Portogallo e Svizzera va agli spareggi sarà testa di serie. Slovacchia, Irlanda del Nord e la Grecia sarebbero messe peggio della Nazionale. L'Italia con la vittoria dovrebbe essere sicura della prima fascia, a meno che la Francia si facesse superare dalla Svezia. Se l'Italia non vincesse, Portogallo (o Svizzera), Danimarca, Galles, Croazia (o Ucraina) e la stessa Francia potrebbero superarci tutte. Se l'Italia dovesse pareggiare e la Svezia vincere, il coefficiente delle due squadre sarebbe lo stesso e bisognerebbe allora contare i millesimi.

© Riproduzione Riservata.