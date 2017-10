FUNERALI ALDO BISCARDI/ Video, dal Processo all’ultimo addio: la ‘moviola’ delle sue gaffe (ultime notizie)

Oggi i funerali di Aldo BIscardi (LaPresse)

ALLDO BISCARDI MORTO A 87 ANNI: OGGI I FUNERALI

Oggi ci sarà l’ultimo addio al grande Aldo Biscardi a Roma con i funerali religiosi che verranno celebrati nella Chiesa di San Pio X, in piazza della Balduina: ieri la morte a quasi 87 anni del giornalista sportivo che, in un modo o nell’altro, che piaccia o meno, ha cambiato per sempre il modo di discutere e trattare lo sport in tv (e non solo, chiedete ai talk show odierni a chi ancora oggi si ispirano, ndr). In una breve comunicazione all’Ansa, i figli Antonella e Maurizio hanno spiegato che da due settimane il loro papà con i semprevivi capelli rossi era ricoverato al Policlinico Gemelli in condizioni serie. Ieri l’addio a chi ha inventato, condotto e prodotti per 35 anni consecutivi il Processo del Lunedì - poi divenuto giustamente il Processo di Biscardi -; oggi a Roma ci sarà l’ultimo grande addio di tutto il mondo sportivo e non che in questi 40 anni di carriera hanno avuto a che fare con il funambolico e irrequieto Aldo Biscardi. «Era molto legato al Molise e Larino (Campobasso) dove era nato - racconta l'avvocato Giuseppe Biscardi, nipote di Aldo sempre all’Ansa - è stato un giornalista che ha segnato un'epoca. Ero molto affezionato a lui. Ero andato a trovarlo recentemente, non stava molto bene, sono contento di averlo rivisto». Un Biscardi particolare e intimo viene reso dal racconto del nipote che ha parlato al posto del figlio Maurizio, forse troppo scosso ancora dalla morte di un punto di riferimento affettivo e lavorativo per lui che ha partecipato negli ultimi anni del Processo (e che oggi possiede i diritti del marchio). «Quando poteva, andava a Larino, dove le gente lo fermava per strada per parlare di calcio. Qualche volta ha seguito le partite del Campobasso, ai tempi della serie B e spesso lo accompagnavo allo stadio. Sono molto addolorato, al di là del rapporto di parentela che ci legava».

TUTTE LE MASSIME-GAFFE DI ALDO BISCARDI

Aldo Biscardi è famoso per il Processo del Lunedì da lui inventato, condotto e prodotto per 35 anni consecutivi, ma è divenuto idolo di tanti nel mondo del calcio anche e soprattutto per le sue incredibili “massime”, spesso gaffe, che ne hanno fatto un vero e proprio personaggio di culto sul web e in tv. Un successo durato anni e che ha fatto innamorare anche i più scettici quel giornalista tutto cuore e urlate che sfidava i poteri forti con la sua memorabile ingenuità e propensione alla gaffe: come quando chiedeva “dove giocherà Baggio l’anno scorso?”, o quando intimava i suoi scalmanati ospiti in studio a parlare «non tutti insieme, al massimo due o tre alla volta». Unico davvero, un Biscardi per ogni stagione: «Hai messo la piaga nel dito!», ma anche con il suo più volte ripetuto «incrocio le dite». Era convinto che il genio francese n.10 di Francia e Juventus avesse modificato il suo “nome” (e aspetto), quando pronunciò l’iconica frase, «Carraro se ci sei batti questo colpo e metti la moviola! C'hanno chiamato da tutto il mondo per la moviola: dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia c'ha chiamato pure Platinette», per l’appunto Platini.

Insomma caro Aldone ci mancherai, tutto questo era per dirtelo: ora senza di te ma con la tua moviola in campo dovremo tutti «andare con il piede per terra», come amavi ripetere.

VIDEO CON LE GAFFE DI ALDO BISCARDI

© Riproduzione Riservata.