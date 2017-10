Israele Spagna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Israele Spagna (LaPresse)

Israele Spagna, partita che sarà diretta dall’arbitro scozzese Craig Thomson, va in scena al Teddy Stadium di Gerusalemme questa sera, lunedì 9 ottobre alle ore 20.45 per la decima e ultima giornata del girone G delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Gli iberici vantano cinque punti in più rispetto all'Italia con una sola partita da disputare, ragion per cui hanno già strappato il pass per il Mondiale con un turno d'anticipo e senza faticare più di tanto. Come avviene spesso da diversi anni la nazionale allenata da Julien Lopetegui si presenterà alla rassegna iridata con la scomoda etichetta di favorita, assieme ad altre due-tre compagini.

Israele invece è già certo dell'eliminazione, avendo in questo momento otto punti di ritardo dalla seconda classificata, ovvero l'Italia. Tuttavia c'è ancora un obiettivo da raggiungere per gli israeliani, che vorrebbero classificarsi al terzo posto nel raggruppamento, superando in extremis l'Albania, oltre che fare bella figura contro un colosso come la Spagna. In questo modo sarebbero alle spalle solo delle due big del gruppo, oggettivamente più forti, e avrebbero “vinto” il girone delle piccole, con una conseguente iniezione di fiducia per il futuro per la squadra allenata dal tecnico Elisha Levy.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere a Israele Spagna in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, che ha i diritti per i match delle qualificazioni mondiali. L’appuntamento sarà su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1, canali numero 203 e 251; inoltre, su Diretta Gol (visibile sui canali Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, numero 201 e 206) gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, compresa Gerusalemme. Sia la diretta del match singolo sia Diretta Gol saranno visibili anche tramite l’applicazione Sky Go in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE SPAGNA

Quindi è probabile vedere un Israele con la maggior parte dei titolari, mentre la Spagna vorrà dare spazio a coloro che hanno giocato di meno, soprattutto per cementare il gruppo in vista di una competizione dura e dispendiosa come la Coppa Del Mondo. Israele dovrebbe riproporre il modulo di gioco visto nella vittoria contro il Liechtenstein, vale a dire il 4-3-3 ormai collaudato da diverse gare. In porta giocherò Harush, in difesa ci saranno il terzino destro Keltjens, il primo difensore centrale Tibi, il secondo difensore centrale Ben Haim e il terzino sinistro Davidzada. A centrocampo il mediano di costruzione sarà Melikson, mentre alla sua destra giocherà la mezzala Kabha e alla sua sinistra la mezzala Natcho. Il tridente d'attacco sarà composta dall'ala destra Refaelov, dall'ala sinistra Atar e dalla punta centrale Hemed.

La Spagna invece dovrebbe far riposare quasi tutti i propri titolari, quindi scenderà in campo una formazione rivoluzionata rispetto a quella che ha battuto in scioltezza l'Albania. Dovrebbe sedersi in panchina Gerard Piqué, ai ferri corti con il popolo spagnolo per la sua scelta di andare a votare in favore della secessione della regione catalana. Il modulo sarà sempre il 4-3-2-1, con l'albero di natale. Fra i pali giocherà Pepe Reina, mentre i quattro difensori saranno Azpilicueta sulla fascia destra Nacho e Sergio Ramos al centro e Nacho Monreal sulla fascia sinistra. Il centrocampo vedrà giocare Iago Aspas, Illarramendi e Thiago Alcantara, mentre i due trequartisti saranno José Maria Callejon e Marco Asensio. Il ruolo di punta centrale dovrebbe essere preso in consegna dall'esperto Aritz Aduriz, anche se potrebbe essere riproposto l'attaccante del Valencia Rodrigo Moreno Machado.

PRONOSTICO E QUOTE

Se siete interessati a giocare qualche euro su questa sfida è indispensabile disporre delle quote base. Innanzitutto sull'agenzia di scommesse Bet365, si può notare un'interessante quota di 1.44 per il successo esterno della Spagna. Molto alto il pareggio, che pagherebbe 4.20 volte l'importo giocato. Quasi impossibile la vittoria interna d'Israele, valutata con la quota 7.50.

