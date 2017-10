Macedonia Liechtenstein/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Macedonia Liechtenstein - LaPresse

Macedonia Liechtenstein si affrontano nella partita diretta dall’arbitro lussemburghese Laurent Kopriwa questa sera, lunedì 9 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Mladost di Strumica; le due formazioni vogliono chiudere al meglio la loro avventura nel girone G delle qualificazione mondiali per Russia 2018. I macedoni nell'ultimo turno hanno ben figurato allo stadio Olimpico di Torino, pareggiando per 1-1 contro un'Italia sottotono, grazie ad un bel gol del palermitano Aleksandar Trajkovski. Gli slavi non possono neppure ambire al quarto posto nel girone, visto che Israele li precede di quattro punti, ma possono comunque ritenersi soddisfatti del proprio percorso, nel quale hanno messo i bastoni fra le ruote ad una delle nazionali più vincenti di sempre. Il Liechtenstein vorrebbe invece provare a conquistare almeno un punto in questa fase di qualificazione, avendo finora perso tutte le partite disputate. Ciò che più salta agli occhio è il dato delle reti, che ammontano ad un gol fatto e ben 35 subiti, con una media di circa quattro gol incassati per ogni sfida giocata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Macedonia Liechtenstein in diretta tv come evento singolo perché Sky, che ha i diritti per i match delle qualificazioni mondiali, ha scelto partite di squadre che sono ancora in corsa per obiettivi di qualificazione e playoff. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, canali numero 201 e 206, con Diretta Gol, tramite la quale gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, compresa Strumica. Il programma sarà visibile anche tramite l’applicazione Sky Go in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA LIECHTENSTEIN

Andiamo ora da analizzare le probabili formazioni che pesteranno il manto erboso dal primo minuto. La Macedonia dovrebbe riproporre l'undici che ha fermato l'Italia in trasferta, dunque utilizzando il modulo 3-4-3 caro al commissario tecnico Igor Angelovski. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Dimitrievski, autore di alcune splendide parata nella sfida contro l'Italia; i suoi guardaspalle saranno i tre difensori centrali Ristovski, Musliu e Velkoski. A centrocampo sulla fascia destra ci sarà Radeski, sulla fascia sinistra correrà Alioski, mentre al centro faranno da filtro i due mediani Bardhi e Spirovski. Il tridente d'attacco dovrebbe essere composto da Pandev sulla destra, Trajkovski sulla sinistra e Nestorovski come unica punta centrale.

Anche il Liechtenstein, non avendo nulla da perdere, si presenterà con la miglior formazione possibile. Il modulo utilizzato sarà il 4-5-1. per avere una maggior copertura a centrocampo e sulle fasce. Il portiere titolare sarà Jehle, in difesa sulle fasce ci saranno Wolfinger e Goppei e al centro Malin e Kaufmann. Il mediano sarà Martin Buchel, affiancato da Polverino e dal suo omonimo Marcel Buchel, ex juventino e attualmente in forza all'Hellas Verona. Sulle fasce invece si sacrificheranno l'esterno destro Hasler e l'esterno sinistro Burgmeier. A completare la formazione titolare ci sarà l'unica punta centrale Erne.

PRONOSTICO E QUOTE

Parlano chiaro anche le quote emesse in queste ore dall'agenzia di scommesse Bet365. Il successo casalingo della Macedonia è valutato con una quota pari a 1.10 volte l'importo giocato, mentre il risultato di pareggio permetterebbe d'intascare una somma pari a 9.50 volte la posta. Infine un'improbabile vittoria esterna del Liechtenstein permetterebbe addirittura di vincere 19 volte l'importo giocato, quindi con 10 euro 190 euro.

