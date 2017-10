PAGELLE/ Albania-Italia: i voti della partita (Qualificazioni Mondiali 2018 - primo tempo)

Pagelle Albania Italia, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Allo stadio Loro Boriçi di Scutari è in corso la sfida valida per le qualificazioni ai mondiali del 2018 in Russia tra Albania e Italia, al termine del primo tempo le due nazionali si trovano sullo 0-0: approfittiamo dell'intervallo per dare un po' di voti ai protagonisti sul terreno di gioco. Buon inizio da parte dei padroni di casa che cercano subito la porta con Hysaj (6), Buffon (6) è attento in mezzo ai pali e blocca la sfera. Poco dopo l'estremo difensore azzurro viene chiamato nuovamente al dovere per neutralizzare la conclusione di Grezda (6), gli uomini di Ventura impiegano qualche minuto a carburare ma dal 20' in avanti sono loro a creare le azioni più interessanti. Gagliardini (6) inventa un corridoio per Immobile (6,5) che viene fermato da Berisha (6,5), successivamente Veseli (5,5) intercetta il cross di Eder (6) destinato all'attaccante della Lazio, i giocatori della nazionale italiana protestano per un presunto tocco col braccio e chiedono il rigore, l'arbitro però non è dello stesso avviso. Prima del riposo ci provano Insigne (5,5) e di nuovo Immobile, ma entrambi devono aggiustare la mira.



VOTO ALBANIA 6 - Prova d'orgolio da parte dell'undici di Panucci che per adesso non hanno concesso il gol agli avversari.

MIGLIORE ALBANIA: MAVRAJ 7 - Sempre molto attento in fase difensiva, finora non ha sbagliato nulla.

PEGGIORE ALBANIA: VESELI 5,5 - Al netto di qualche buon disimpegno perde la marcatura su Immobile e rischia grosso intercettando - quasi - col braccio il cross di Eder dentro l'area.



VOTO ITALIA 5,5 - Azzurri ancora poveri di idee in questa prima frazione di gioco, ci vuole ben altro per sbloccare la contesa.

MIGLIORE ITALIA: IMMOBILE 6,5 - È l'azzurro che va più vicino di tutti al gol, l'attaccante che si dà più da fare nella trequarti avversaria.

PEGGIORE ITALIA: INSIGNE 5,5 - Fa grossa fatica a entrare nel vivo del gioco, i compagni non lo coinvolgono come dovrebbero nelle manovre. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.