Pallone d'Oro 2017 / Lista candidati: Dybala e Neymar fra i primi nominati

Paulo Dybala (LaPresse)

Neymar e Paulo Dybala, ma anche Luka Modric (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) e Ngolo Kanté (Chelsea): ecco i primi cinque calciatori della lista dei 30 che si contenderanno il Pallone d’Oro 2017. L'ha diramata stamattina L’Equipe, che fino alle 19,30 pubblicherà i candidati a gruppi di cinque. La caccia a Cristiano Ronaldo è aperta, pur se CR7 resta favorito, visto che con il Real ha vinto Liga e Champions League. Una innovazione per aumentare l’attesa: i 30 calciatori selezionati verranno comunicati in sei gruppi ciascuno con cinque nomi, per creare un evento mediatico che duri da stamattina fino a sera. I nomi di spicco fra i primi cinque candidati sono naturalmente quelli di Neymar e Dybala: il brasiliano del Paris Saint Germain in estate ha rivoluzionato le trattative di calciomercato con il suo trasferimento dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, ma nell’anno solare ha vinto solamente la Coppa del Re, di conseguenza l’assalto al Pallone d’Oro per Neymar sembra essere rimandato ancora di almeno un anno.

DYBALA IN RAMPA DI LANCIO

Dybala vanta una posizione migliore rispetto a Dybala, grazie a scudetto e Coppa Italia vinti con la Juventus più la finale di Champions League e un rendimento in evidente crescita, anche se per insidiare Leo Messi e soprattutto Cristiano Ronaldo forse non sarà ancora sufficiente. Fra gli altri tre nomi comunicati nel primo gruppo, ecco il regista del Real campione di tutto, il croato Luka Modric, e un altro componente della squadra di Zinedine Zidane, cioè il brasiliano Marcelo: nomi che ci stanno benissimo nella lista dei 30 ma che difficilmente possono ambire alle posizioni più prestigiose in assoluto. Stesso discorso per Kanté, il mediano che ha vinto la Premier League sia con il Leicester sia con il Chelsea negli ultimi due anni: prezioso sia per Claudio Ranieri sia per Antonio Conte, ma difficilmente accenderà la fantasia dei giurati.

