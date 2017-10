Polemica Roma Napoli/ A che ora si gioca? De Laurentiis vuole il cambio dell'orario

Aurelio De Laurentiis, presidente Napoli (Foto LaPresse)

A che ora si gioca Roma-Napoli? Ufficialmente alle ore 20:45 di sabato 14 ottobre, ma l’orario è ancora soggetto a cambiamenti. Questo perchè Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente chiesto alla Lega Calcio e agli organi competenti di anticipare alle ore 18; ufficialmente si tratta di motivi di ordine pubblico, legato alla richiesta potrebbe esserci il desiderio di aprire lo stadio Olimpico ai residenti in Campania. Cosa al momento non prevista, perchè questi ultimi per precauzione non potranno occupare il settore ospiti. De Laurentiis insomma ci spera: ne sapremo qualcosa in più domani pomeriggio quando l’orario sarà confermato o modificato, intanto però qualche rumor sposta l’attenzione sulla partita che il Napoli dovrà giocare in casa del Manchester City in Champions League, sottolineando dunque che all’origine della richiesta alla Lega ci sia la possibilità di avere un paio d’ore extra per organizzare la trasferta.

CAMBIO D’ORARIO POSSIBILE?

Difficilmente però la Lega concederà questo cambio d’orario al Napoli: il calendario dell’ottava giornata di Serie A prevede alle ore 18 un altro big match come Juventus-Lazio. Spostare Roma-Napoli significherebbe aprire a due eventualità poco contemplate: la prima è quella di dover modificare anche l’ora a Torino, facendo scendere in campo bianconeri e biancocelesti alle 20:45. La seconda è quella di giocare le due partite in contemporanea, ipotesi che però non viene presa in discussione per tanti motivi. Dunque, con tutta probabilità allo stadio Olimpico si giocherà comunque alle ore 18, come già deciso dalla Lega Calcio; il Napoli, che non per la prima volta ha avuto qualche rimostranza nei confronti del calendario, si prepara dunque ad accettare la decisione e a scendere in campo in prima serata, in una partita già potenzialmente decisiva per determinare le ambizioni di scudetto dei partenopei (che, ricordiamo, sono ancora a punteggio pieno in campionato dopo sette giornate).

