Probabili formazioni/ Albania Italia: quote, le ultime novità live (qualificazioni Mondiali 2018)

Probabili formazioni Albania Italia (LaPresse)

Andiamo a vedere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Albania Italia che chiude, lunedì 9 ottobre alle ore 20:45, il cammino degli Azzurri nel girone G; le qualificazioni Mondiali 2018 non sono però terminate per gli Azzurri che, certi di giocare i playoff, dovranno fare risultato per evitare di finire in una rischiosa seconda fascia e affrontare così un avversario più ostico. L’Albania è già eliminata: la nazionale di Christian Panucci ha lasciato troppi punti per strada per pensare di dare fastidio alla nostra nazionale, ma ha comunque confermato il suo buon momento e la sua crescita. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo potrebbero giocare analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Albania Italia.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

L’Italia è favorita per questa partita; lo dice anche la Snai, una delle agenzie di scommesse che hanno quotato la gara. Siamo infatti a 5,50 per il segno 1 che identifica la vittoria dell’Albania; il pareggio, indicato invece dal segno X, vale 3,65 mentre con il segno 2, per l’affermazione esterna dell’Italia, andreste a vincere 1,65 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

LE SCELTE DI PANUCCI

Con quale squadra si presenterà in campo Christian Panucci questa sera? Probabile che il tecnico opti per un 4-4-2 dando comunque spazio ad alcuni dei migliori giocatori, nel tentativo di chiudere in bellezza il girone e con una vittoria di prestigio. Dunque spazio a Berisha in porta, con una linea difensiva nella quale Hysaj e Memolla potrebbero essere i due terzini; in mezzo Ajeti sarà confermatro e dovrebbe giocare al fianco di Veseli, che abbiamo visto in Italia con la maglia dell’Empoli. A centrocampo invece Taulant Xhaka dovrebbe fare coppia con Kaçe; sulle corsie esterne Balliu e Agolli sono favoriti, anche se c’è la possibilità di vedere in campo Memushaj nel ruolo di esterno. Llullaku e Sadiku, salvo sorprese, dovrebbero ricoprire il ruolo di prime punte anche perché in questo caso le alternative non sono troppe.

I DUBBI DI VENTURA

Giampiero Ventura deve pensare anche e soprattutto ai playoff; per questo motivo il tecnico dell’Italia dovrebbe lasciare in panchina Ciro Immobile, che è diffidato e rischia una squalifica che sarebbe pesante se unita all’assenza di Belotti. Il modulo dovrebbe tornare quello consueto: davanti a Buffon (che potrebbe prendersi un turno di riposo, si deciderà all’ultimo) ancora Bonucci e Chiellini a formare la coppia centrale, con Zappacosta e Darmian che appaiono favoriti per occupare le corsie. In mezzo al campo le alternative sono davvero poche, dunque ancora una volta è ballottaggio tra Cristante e Gagliardini con Barella che a sorpresa potrebbe inserirsi nei testa a testa del Commissario Tecnico Azzurro; nel settore offensivo rientra Candreva che sarà titolare, dall’altra parte non si dovrebbe rinunciare a Lorenzo Insigne mentre cambiano i due attaccanti, con Eder pronto a sostituire Immobile e Gabbiadini che dovrebbe spuntarla sulla concorrenza per affiancare il bomber della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA

ALBANIA (4-4-2): E. Berisha; Hysaj, Ajeti, Veseli, Memolla; Balliu, T. Xhaka, Kaçe, Agolli; Llullaku, Sadiku

A disposizione: Kolici, Hoxha, Lila, Djimsiti, Lenjani, L. Memushaj, Basha, Ahmedi, Ndoj, Latifi, Grezda

Allenatore: Christian Panucci

ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Darmian; Parolo, Gagliardini; Candreva, Eder, Gabbiadini, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, D’Ambrosio, Rugani, Astori, Spinazzola, Barella, Cristante, Verdi, Immobile

Allenatore: Giampiero Ventura

© Riproduzione Riservata.