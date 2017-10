Probabili formazioni/ Italia Marocco Under 21: diretta tv, orario, ultime notizie (amichevole)

Probabili formazioni Italia Marocco Under 21 (Foto LaPresse)

Italia Marocco Under 21 si gioca alle ore 18:30 di martedì 10 ottobre, presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara; si tratta di un’amichevole internazionale che gli Azzurrini disputano dopo la roboante vittoria contro i pari età dell’Ungheria. Come sappiamo l’Italia di Gigi Di Biagio non è impegnata nelle qualificazioni agli Europei dell’estate 2019, essendo la nazionale che ospiterà la fase finale; questo significa che da qui al grande appuntamento giocherà soltanto amichevoli.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Italia Marocco Under 21 sarà trasmessa ovviamente sui canali della televisione di stato, e dunque è un appuntamento che tutti potranno gustare in chiaro: in questo caso, dalle ore 18:30 di martedì, il canale di riferimento sarà Rai Due.

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Sicuramente vedremo un’Italia leggermente diversa rispetto a quella che ha battuto l’Ungheria, perchè l’idea è ovviamente quella di ruotare tanti giocatori in vista degli Europei; dunque, in porta potrebbe scoccare l’ora di Emil Audero con una difesa che potrebbe prevedere Calabria a destra e Giuseppe Pezzella a sinistra - c’è anche Adjapong che si candida per una maglia - con al centro Capradossi e Romagna che partono come favoriti. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: Mandragora e Pessina vanno verso la maglia dal primo minuto, mentre sulle corsie potrebbe scoccare l’ora di Orsolini e Parigini come titolari, con Federico Chiesa che si potrebbe prendere un turno di riposo. Davanti, Favilli dovrebbe giocare dal primo minuto; al suo fianco possibile la conferma di Cutrone, in caso contrario uno degli esterni offensivi (lo stesso Orsolini, più probabilmente Verde) andranno a supportare la prima punta. Dipenderà da quale sarà la scelta tattica di Gigi Di Biagio, che in ogni caso confermerà il modulo di riferimento che è il 4-4-2.

ITALIA UNDER 21 (4-4-2): Audero; Calabria, Capradossi, Romagna, Giu. Pezzella; Parigini, Mandragora, Pessina, Orsolini; Favilli, Cutrone

A disposizione: Scuffet, Del Favero, Adjapong, Dickmann, G. Mancini, Varnier, F. Chiesa, Murgia, Locatelli, Verde, Vido, F. Bonazzoli

Allenatore: Luigi Di Biagio

© Riproduzione Riservata.