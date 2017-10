Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite del girone D, G e I. Oggi l’Italia

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Siamo all'ultimo atto dei pronotici delle qualificazione ai Mondiali 2018. Si chiuderà oinfatti ggi l’avventura in questo torneo per tre dei gironi in cui i club europei sono stati divisi: è infatti in programma oggi lunedì 9 ottobre il decimo e ultimi turno per i gruppo D, I e G, dove troviamo anche l’Italia del Ct Giampiero Ventura, coinvolto in numerose polemiche dopo quanto fatto contro la Macedonia nella giornata precedente. Prima di vedere però quai sono le quote e le scommesse fissate alla vigilia di questo turno, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ci offre il calendario ufficiale per la serata i oggi. Come detto saranno tre i gironi protagonisti e per tutti gli incontri il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45. Si comincerà quindi con il gruppo D che prendere gli scontri diretti Moldavia-Austria, Serbia-Georgia, Galles e Irlanda, mentre per il girone G si troveranno faccia a faccia macedonia-Grecia, Israele-Spagna e Albania-Italia: per il raggruppamento I i match saranno Islanda-Kosovo, Finlandia-Turchia e Ucraina-Croazia. Andiamo quindi a vedere che cosa ci possono dire i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia del decimo turno del torneo di qualificazione ai Mondiali 2018, dando chiaramente spazio alla sfida che impegnerà i nostri azzurri a Scutari.

IL GIRONE D

Volendo cominciare dal girone D e dalla sfida tra Moldavia e Austria va detto che nonostante in palio ci sua solo l’onore la compagine austriaca ha alla vigilia qualche chance di vittoria in più rispetto ai padroni di casa a Kishinev. A far pendere la bilancia a favore della compagine ospite lo stato di forma e i risultati finora raccolti in questo torneo di qualificazione ai mondiali 2018: non dimentichiamo poi che l’Austria torna in campo dopo la vittoria contro la Serbia, prima del girone D. Proprio la compagine serba torna in campo invece tra le mura di casa per affrontare in questo ultimo turno la Georgia: inutile dire che complice il fattore campo, lo storico, il valore della rosa e lo stato di forma, sono i padroni di casa i favoriti al successo a Belgrado. A chiudere infine la partita tra Galles e Irlanda:qui il pronostico è parecchio complesso dato il valore tecnico delle due formazioni in campo (ma ricordiamo che i dragoni rossi saranno senza la stella Gareth Bale). In palio poi a Cardiff che la possibilità di giocarsi un pass per il tabellone dei mondiali ai play off come migliora seconda del girone e ricordiamo che i padroni di casa hanno 17 punti in classifica contro i 16 della squadra ospite.

IL GIRONE G

Per i match del girone G soffermiamoci un istante sul pronostico della sfida tra Macedonia e Liechtenstein: qui si tratta di una vera sfida tra piccole dato che i macedoni sono penultimi a 8 punti e la squadra ospite è fanalino di coda della graduatoria. Nessuna posta in palio quindi in questo decimo turno se non la soddisfazione di chiudere con una vittoria: sulla carta però la Macedonia appare favorita, se non altro perché finora ha tenuto qualche risultato utile mentre il Liechtenstein ha incassato 9 insuccessi su 9 match disputati. Sfida invece molto più importante quella tra Israele e Spagna, dove però il pronostico arride ovviamente alla compagine di Lopetegui. Già certa della qualificazione al tabellone finale però la squadre iberica dovrà are attenzione a non incappare in qualche passo falso.

PRONOSTICO ALBANIA ITALIA

Senza più il fardello di centrare almeno i play off come migliore seconda del gruppo, l’Italia dovrebbe affrontare con maggiore serenità e leggerezza la sfida contro l’Albania. Sulla carta la partita non dovrebbe impensierire quindi Ventura e i suoi giocatori ma non dimentichiamo che proprio qui il tecnico azzurro potrebbe rischiare la propria panchina. Infortuni e assenze eccellenti a parte, va ricordato che la nazionale italiana e il suo staff sono sotto accusa specialmente dopo la brutta prova messa in campo nel turno precedente del torneo di qualificazione contro la Macedonia con cui gli azzurri hanno solo pareggiato 1-1. Serve quindi una prova di forza e soprattutto di carattere da parte degli azzurri per confermare la bontà del progetto di Ventura e dare speranza in vista dei prossimi play off per un ultimo posto al tabellone dei Mondiali 2018.

IL GIRONE I

A un solo turno ancora da disputare la situazione nel girone I appare senza dubbio davvero complessa: chi otterrà la qualificazione diretta e chi invece affronterà i play off? Comiciando dalla partita programmata a Reykjavik tra Islanda e Kosovo va detto che la formazione di casa appare favoritissima sulla carta per stato di forma e classifica. Non dimentichiamo infatti che se la compagine slava è fanalino di coda a 1 punto, l’Islanda oggi deve vincere per confermare la prima posizione in classifica che vale un biglietto per Russia 2018. Altrettanto cruciale sarà quindi la partita tra Ucraina e Croazia: il valore tecnico delle due formazioni rimane importante e la posta in palio è altissima. La graduatoria del girone I vede le due nazionali in campo a Kiev a pari punti, 17 al secondo posto, con solo la differenza reti a distinguerle: qui il pronostico quindi rimane apertissimo con la squadra di Perisic forse appena in vantaggio per valore di rosa. A chiudere il programma la partita Finlandia-Turchia: la compagine anatolica ha ormai perso velleità di qualificazione ma la volontà di chiudere questa esperienza con un successo corsaro c’è. Il pronostico senza dubbio arride alla formazione ospite a Turku, che ha dalla sua un ruolino di marcia migliore a confronto in questo torneo di qualificazione ai Mondiali 2018.

