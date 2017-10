Qualificazioni Mondiali 2018/ Risultati, classifica aggiornata e diretta live score gironi D, G, I

Risultati qualificazioni mondiali 2018: la Croazia rischia l'eliminazione (LaPresse)

Penultimo appuntamento con i risultati delle qualificazioni Mondiali 2018: lunedì 9 ottobre si torna in campo per le partite che definiranno, tra le altre, le qualificate alla fase finale in maniera diretta e quelle che invece dovranno passare attraverso i playoff. Vediamo allora quali sono le partite che ci aspettano: si giocano tutte alle ore 20:45 e sono Galles-Irlanda, Moldavia-Austria e Serbia-Georgia (girone D), Albania-Italia, Israele-Spagna e Macedonia-Lichtenstein (girone G), Finlandia-Turchia, Islanda-Kosovo e Ucraina-Croazia (girone I).

IL GIRONE D

Tutto deciso o quasi: alla Serbia basterà vincere per avere la qualificazione diretta al Mondiale, la sconfitta in Austria è stata sostanzialmente indolore visto l’ultimo turno contro la modesta Georgia. L’unico problema potrebbe essere rappresentato dalla classica paura di vincere; alle spalle dei balcanici c’è il Galles, che giocando contro l’Irlanda ha bisogno di un pareggio per tenere a -1 l’avversaria diretta. I Dragoni tuttavia sono chiamati a vincere: non lo facessero, rischierebbero di essere la peggiore delle seconde e dunque mancare anche i playoff. Senza motivazioni la sfida tra Moldavia e Austria, ma gli ospiti cercheranno se non altro di chiudere al meglio un girone comunque deludente.

IL GIRONE G

E’ il gruppo dell’Italia, e qui invece le carte sono tutte scoperte: la Spagna si è presa il primo posto aritmetico nel fine settimana, l’Italia ha approfittato della sconfitta della Bosnia contro il Belgio e ha ottenuto l’accesso ufficiale ai playoff, così da non essere costretta a fare punti in Albania. Si gioca dunque solo per sistemare le statistiche: gli Azzurri vanno a caccia di una vittoria che aumenti la fiducia in vista degli spareggi, la Spagna vuole rimanere imbattuta mentre Albania e Israele si contendono il terzo posto, con la nazionale allenata da Christian Panucci che può sfruttare la difficile partita degli avversari che ospitano le Furie Rosse.

IL GIRONE I

Ancora decisamente ingarbugliata la situazione, ma si va verso un finale clamoroso: la Croazia rischia davvero di rimanere fuori dai Mondiali. I balcanici vanno in Ucraina: un pareggio basterebbe per il secondo posto, ma se Galles e Scozia dovessero vincere la Croazia risulterebbe la peggiore delle seconde, e dunque non avrebbe accesso ai playoff. Lo stesso destino attende l’Ucraina, che ha gli stessi punti degli avversari di oggi; rischia davvero poco l’Islanda, che ospita il Kosovo e dunque ragionevolmente si prenderà i tre punti che le servono per blindare il primo posto e prendersi un’altra qualificazione diretta, a conferma della sua crescita. Perdendo in casa contro gli scandinavi lo scorso venerdì, la Turchia ha invece messo fine alle speranze di qualificarsi attraverso gli spareggi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018: LA CLASSIFICA

GIRONE D

Ore 20:45 Galles-Irlanda

Ore 20:45 Moldavia-Austria

Ore 20:45 Serbia-Georgia

CLASSIFICA: Serbia 18, Galles 17, Irlanda 16, Austria 12, Georgia 5, Moldavia 2

GIRONE G

Ore 20:45 Albania-Italia

Ore 20:45 Israele-Spagna

Ore 20:45 Macedonia-Lichtenstein

CLASSIFICA: Spagna* 25, Italia 20, Albania 13, Israele 12, Macedonia 8, Lichtenstein 0

GIRONE I

Ore 20:45 Finlandia-Turchia

Ore 20:45 Islanda-Kosovo

Ore 20:45 Ucraina-Croazia

CLASSIFICA: Islanda 19, Croazia 17, Ucraina 17, Turchia 14, Finlandia 8, Kosovo 1

