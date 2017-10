Reggiana Vicenza/ Streaming video e diretta Rai.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Reggiana Vicenza (LaPresse)

Reggiana Vicenza, diretta dal'arbitro Giampaolo Mantelli di Brescia, è la partita in programma oggi lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 18.30 al Mapei Stadium valida nel posticipo della ottava giornata del girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Giunti a questo turno di campionato si può dire che la Reggiana si aspettava ben altro avvio di stagione: i granata non sono riusciti a tenere fede alle aspettative e gli ultimi risultati negativi sono dunque costati la panchina al tecnico Menichini. Non è bastato l’1-1 in casa del Santarcangelo nel turno infrasettimanale per risollevare l'ambiente granata: urge una scossa per una squadra già impelagata nella parte bassa della classifica e girone B e che dovrà affrontare un Vicenza solidissimo, tra le formazioni più brillanti dell'avvio di stagione. Mercoledì i berici hanno messo in archivio un'altra brillante vittoria per 2-1 in casa contro il Fano grazie ai gol di Romizi e Giacomelli. La vittoria ha permesso ai veneti di accelerare di nuovo il passo dopo i due pareggi consecutivi contro Padova e Feralpisalò, che erano costati la vetta della classifica, col Vicenza che resta comunque a stretto contatto col Bassano primo e con le seconde in classifica, Renate e Sambenedettese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH DI SERIE C

La sfida tra Reggiana e Vicenza sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18.30 sulla tv nazionale: appuntamento quindi al canale Raisport + al numero 57 del digitale terrestre con diretta streaming video confermata tramite il servizio gratuito Raiplay.it. Il match sarà inoltre visibile in diretta streaming video anche tramite la piattaforma Sportube.tv, che ha acquistato in esclusiva i diritti per il campionato di Serie C: ricordiamo però che in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA VICENZA

Andiamo ora e vedere nel dettaglio le probabili formazioni che si scontreranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa della Reggiana scenderanno in campo con Facchin tra i pali, Bastrini schierato in posizione di terzino destro e Manfrin in posizione di terzino sinistro, mentre Crocchianti e Rozzio saranno i due difensori centrali. A centrocampo il francese Genevier in cabina di regia sarà affiancato dal gambiano Bobb e da Bovo, mentre lo spagnolo Riverola avrà compiti da trequartista, di supporto al duo offensivo composto da Altinier e da Carlini. Risponderà il Vicenza con Valentini estremo difensore, mentre sull'out difensivo di destra mancherà Bianchi, espulso nel match contro il Fano. Al suo posto giocherà Magri, con Crescenzi e Milesi difensori centrali e Giraudo esterno laterale mancino di difesa. A centrocampo Romizi, il macedone Alimi e il congolese Bangu formeranno il terzetto titolare, mentre De Giorgio, Comi e Giacomelli partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice anche una situazione interna parecchio confusa con il toto panchina ancora in corso, il pronostico della vigilia del match tra Reggiana e Vicenza non arride alla compagine di casa, ai gradini più bassi della classifica del girone B. Andando quindi a vedere le quote stilate dal portale di scommesse sportive ben clic va detto che il successo in casa garanta è stato valutato a 2.75, contro il 2.55 fissato per la vittoria corsara della formazione biancorossa: pareggio dato invece a 2.90.

