Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score: i posticipi del girone B (8^ giornata)

Risultati Serie C (Foto LaPresse)

Per completare il quadro dei risultati dell’ottava giornata di Serie C mancano i due posticipi che si disputeranno oggi nel girone B, la cui classifica è dunque inevitabilmente ancora parziale. Ricordiamo dunque per prima cosa quali sono le due partite che ci attendono ancora: alle ore 18.30 si giocherà Reggiana-Vicenza, mentre alle ore 20.30 sarà la volta di Triestina-Fermana. Se si considera che Reggiana, Triestina e Vicenza hanno pure già osservato il turno di riposo, ecco che in questo momento hanno ben due partite da recuperare rispetto a chi ne ha già giocate otto e i confronti sulla classifica non sono semplici. Per complicare il quadro del girone, aggiungeteci pure la crisi del Modena, che porterà a uno 0-3 a tavolino in favore dell’AlbinoLeffe.

PORDENONE E SAMBENEDETTESE AL COMANDO

In testa c’è comunque la coppia formata da Pordenone e Sambenedettese, appaiate a quota 18 punti scavalcando Bassano e Renate, che hanno entrambe pareggiato ieri: i veneti così sono terzi con 17 punti, mentre i lombardi sono saliti a quota 16, agganciati dal Padova. Cinque squadre comprese in un fazzoletto di soli due punti, di certo le emozioni sono garantite - anche se, come detto, per avere un quadro più chiaro della situazione, bisognerà attendere come minimo i due posticipi di questa sera, ultimo atto di un periodo lunghissimo per la Serie C nel quale, a causa del turno infrasettimanale, si è giocato ogni giorno per più di una settimana.

SIENA E LECCE AL VERTICE NEGLI ALTRI GIRONI

Diamo adesso uno sguardo anche agli altri due gironi: nel gruppo A è balzato in testa il Siena con 18 punti, grazie al pareggio del Livorno nel derby toscano contro l’Arezzo (1-1) e al colpaccio della Robur sul campo dell’Olbia (1-2). Al vertice però hanno rallentato quasi tutte, perché la Viterbese ha perso in casa contro il Monza (0-1) mentre il Pisa ha ottenuto un buon punto a Lucca, in un altro derby toscano con i padroni di casa della Lucchese (1-1). Il Siena dunque è stata l’unica delle prime a vincere e come premio si gode il primato solitario, che nel girone C è adesso del Lecce, grazie alla vittoria di sabato dei salentini sul campo della Juve Stabia e approfittando anche del turno di riposo osservato dal Catania, che era a pari punti proprio con il Lecce. Il Monopoli resta terzo con il pareggio contro il Siracusa (1-1), ma è il Lecce l’unica squadra nei tre gironi con un vantaggio consistente - fermo restando che deve ancora riposare e dunque il Catania potrebbe anche agganciarlo.

CLASSIFICA GIRONE A

Siena 18

Livorno 17

Viterbese, Pisa 15

Olbia 14

Piacenza 13

Arzachena, Carrarese, Monza 12

Lucchese 11

Arezzo 10

Pistoiese, Monza, Cuneo 9

Giana Erminio 8

Alessandria 7

Pro Piacenza 6

Prato, Pontedera 5

Gavorrano 0

GIRONE B

Ore 18.30 Reggiana-Vicenza

Ore 20.30 Triestina-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone, Sambenedettese 18

Bassano 17

Renate, Padova 16

Vicenza 14

Fermana 11

AlbinoLeffe 10

Feralpisalò, Ravenna 9

Mestre, Sudtirol 8

Teramo 7

Triestina 6

Reggiana, Gubbio 5

Santarcangelo, Fano 4

Modena 0

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 19

Catania 16

Monopoli 15

Trapani, Virtus Francavilla, Siracusa 13

Matera (-1) 13

Bisceglie 11

Rende, Catanzaro 10

Reggina 9

Juve Stabia, Akragas 8

Casertana 7

Fidelis Andria, Paganese 6

Sicula Leonzio, Cosenza 5

Fondi 2

© Riproduzione Riservata.