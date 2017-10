Triestina Fermana/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Triestina Fermana (LaPresse)

Triestina Fermana, diretta dall'arbitro Marco Ricci di Firenze, è la partita in programma oggi lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 20.30 allo Stadio Nereo Rocco valida come posticipo della ottava giornata del girone B del campionato di Serie C 2017-2018. La formazione alabardata dopo le prime sei partite giocate occupa nella classifica del gruppo la posizione numero 13 a quota 6 punti (un punto in media a partita). Di tutt'altro tenore la partenza della neo promossa Fermana, squadra rivelazione del girone, che nonostante abbia perso al turno infrasettimanale è comunque settima a quota 11 punti dopo 7 gare. Un ruolino di marcia in linea con le attese della vigilia del torneo per la Triestina, che non ha ambizioni particolari per questa annata. Al di là delle aspettative più rosee invece la Fermana, che è riuscita a ritagliarsi un importantissimo spazio fra le grandi del girone B di Serie C, mantenendo i riflettori puntati su di sé. Nell'ultima partita disputata, la Triestina è uscita indenne dal campo di Bergamo (0-0 il risultato finale contro l'Albinoleffe), mentre la Fermana ha perso in casa di misura contro la corazzata Bassano che attualmente con 16 punti occupa la prima posizione del girone ed ambisce chiaramente ad un posto quantomeno nei play off di fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ricordiamo che la partita tra Triestina e Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FERMANA

La Triestina quest'anno è allenata dal tecnico Beppe Sannino, che ha accettato la sfida di Trieste dopo le esperienze in Inghilterra, in qualità di manager di un paio di club inglesi. Tutte avventure che però non sono terminate come l'allenatore sperava, che a questo punto cerca di rilanciarsi in un campionato di Serie C molto difficile, da dove però potrebbe emergere nuovamente tutto il suo valore. Nella stagione in corso di serie C, la Triestina è reduce dal pareggio 0-0 fuori casa a Bergamo contro l'Albinoleffe: un risultato di per sé più che discreto, ma a pesare sull'attuale classifica deficitaria per la compagine biancorossa è il problematico inizio di stagione che ha contraddistinto gli alabardati. Per quanto riguarda la probabile formazione in campo stasera è possibile che il tecnico confermi alcune scelte già viste nei turni precedenti. Come 11 titolare quindi è probabile che Sannino confermi nel 4-4-2 : Boccanera tra i pali, e il cateto difensivo formato da Libutti, El Hasni, Aquaro, Pizzul. Spazio a Porcari e Acquadro come coppi al centro con Bariti e Bracaletti sull’estremo: Arma e Mensa saranno le due punte d’attacco.

La Fermana ha fatto di tutto per poter fare lo sgambetto alla capolista Bassano Virtus ma non ci è riuscita nel turno precedente: la squadra di Fermo ha però fatto intravedere un'altra volta di più il proprio valore, nonostante arrivi dalla Serie D. L'elemento di punta rimane Arturo Lupoli, il vero trascinatore della squadra in queste prime sette giornate, che hanno visto la Fermana riuscire a conquistare la bellezza di 11 punti. Per la Fermana dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 i seguenti calciatori: il tridente offensivo composto da Sansovini e Lupoli sui lati con Da Silva unica punta. A centrocampo Misin, Sperotto e Petrucci. In difesa, spazio a Maurizi, Urbinati, Iotti e Comotto. In porta Valentini. Fermana che ha messo alle corde il Bassano facendogli sudare fino alla fine la vittoria, che ha regalato agli ospiti tre punti importantissimi per la classifica ma anche per il morale dell'intera rosa, consapevole di poter arrivare fino in fondo alla competizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Sfida già decisa per i padroni di casa della Triestina contro la Fermana almeno secondo il pronostico fissato al portale di scommesse sportive betclic. Dando un occhio alle quote infatti notiamo nell’1X2 che il successo alabarda è stato dato per 2.20, contro il 3.25 quotato per la vittoria gialloblu: pareggio infine dato a 2.95.

© Riproduzione Riservata.