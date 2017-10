Vanessa Ferrari/ Video infortunio, rottura del tendine d'Achille: carriera finita? (Mondiali ginnastica)

Vanessa Ferrari, carriera a rischio (Foto: LaPresse)

Vanessa Ferrari si è infortunata e ora la sua carriera è a rischio. L'azzurra durante la finale al corpo libero dei Mondiali di Montreal si è fatta male nella seconda diagonale, uscendo in lacrime dalla pedana in sedia a rotelle. L'ipotesi è che si sia rotta il tendine di Achille del piede sinistro, lo stesso operato un anno fa, per questo la sua carriera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è considerata a rischio. Qualificata tra le migliori otto, Vanessa Ferrari aveva incremento la difficoltà dell'esercizio per provare a conquistare una medaglia, ma la fortuna ancora una volta non è stata dalla sua parte. L'infortunio è avvenuto nel film del salto tempo: è atterrata praticamente di faccia in pedana. Subito è stata soccorso, immediatamente si è capito che l'infortunio era molto grave. Portata a braccia fuori dalla pedana e poi in sedia a rotelle, ha raggiunto l'infermeria per essere assistita dal medico della Nazionale Matteo Ferretti e il fisioterapista Salvatore Scintu, con il tecnico Casella.

"HO SENTITO IL TENDINE CHE SI STACCAVA..."

«Voleva tentare di vincere, ha aggiunto delle difficoltà perché erano alla sua portata», il commento del commissario tecnico in merito all'infortunio di Vanessa Ferrari. Quest'ultima in lacrime a caldo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Ho provato a vincere, mi sentivo bene, avevo provato i salti in allenamento, anche se mi facevano male i tendini, ma ormai sono abituata. Non ho sentito dolore sul momento, ma solamente il tendine che si staccava, non ho nemmeno provato a rialzarmi perché avevo capito che il tendine era andato». L'atleta ha spiegato di aver guardato il piede che le faceva male: «Ho visto che c’era un buco. Ho provato a giocarmi il tutto per tutto ma è andata così...». Le sue lacrime sono anche quelle scese sul volto dei tanti appassionati di ginnastica artistica. Non era al meglio eppure era riuscita ad accedere a una finale iridata, ed era concretamente in lizza per il podio: partita convinta per battere il 13.933 di Claudia Fragapane, ha poi trovato il terribile infortunio in pedana.

© Riproduzione Riservata.