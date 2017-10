Video/ Alessandria Prato (1-0): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Alessandria Prato (LaPresse)

L'Alessandria vince in casa contro il Prato nell'ottavo turno del campionato di Serie C. La formazione grigia festeggia la vittoria davanti ai propri tifosi, grazie ad un penalty trasformato da Marconi nel finale del match. Gli squilli più emozionanti arrivano proprio dagli undici metri: il primo rigore viene decretato al settantaseiesimo, quando Sarr diventa uomo partita intuendo l'esecuzione di Bellomo. La pressione dei piemontesi viene premiata al fotofinish, quando Marconi opta per una conclusione di potenza che ha permesso i suoi di conquistare l'intera posta in palio. Il Prato non ha giocato male, ma nella ripresa è apparso troppo timido sul fronte offensivo. Il pareggio, forse, era il risultato più giusto, ma a fine gara il punteggio sorride all'Alessandria. Ecco il tabellino ufficiale dell'incontro:

IL TABELLINO

Alessandria - Prato 1-0 - Alessandria (3-5-2): Agazzi; Gozzi, Giosa (22's.t. Fissore), Piccolo (15's.t.Russini); Celjak, Ranieri (15's.t Bellomo), Gazzi, Branca, Pastore; Gonzales (15's.t. Fischnaller), Bunino (38's.t. Marconi). A disposizione: Pop, Cazzola, Sciacca, Sestu, Gjona, Rossetti, Casaiola. Allenatore: Bettella (Stellini squalificato)

Prato (4-3-3): Sarr; Polo, Martinelli, Ghidotti, Badan; Fantacci (38's.t. Marini), Gargiulo, Guglielmelli (14's.t. Bonetto); Ceccarelli, Orlando (14's.t. Vangi), Piscitella (25's.t. Liurni). A disposzione: Bellesi, Demoleon, Cecchi, Cavagna, Bonetto, Rozzi.

Allenatore: Catalano. Arbitro: De Angeli di Abbiategrasso. Assistenti: Mazzei di Brindisi e Guddo di Palermo. Marcatori: Note: cielo sereno, pomeriggio gradevole. Spettatori 2100 (810 paganti +1820 abbonati). Ammoniti: Piscitella (16'p.t.), Gonzales (18'p.t.), Gazzi (38'p.t.), Fantacci (26's.t.), Ghidotti (33's.t.), Sarr (45's.t.), Russini (46's.t.). Angoli: Recupero:0'p.t.;4's.t.

