Video/ Bassano Teramo (1-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Bassano Virtus e Teramo si sono affrontate a viso aperto nell'ottava giornata di Serie C. Entrambe hanno creato molto sul fronte offensivo, ma alla fine nessuno è riuscito a prevalere sull'altro. Il primo tempo si è chiuso a reti bianche, nonostante le diverse emozioni vissute sugli spalti. Nella ripresa il copione non cambia, per il gol però bisogna aspettare il settantatreesimo quando Fabbro raccoglie il cross di Laurenti e insacca il pallone del vantaggio. Sembra fatta per la vittoria, ma nel lunghissimo recupero concesso dall'arbitro arriva il pareggio della compagine abruzzese. L'ultimo assalto favorisce la giocata sottomisura di Terracino, che fissa l'uno a uno e permette ai suoi di tornare a casa con almeno un punto. Di seguito i dettagli della sfida col tabellino ufficiale dell'incontro.

IL TABELLINO

BASSANO VIRTUS (4-3-1-2): Grandi; Andreoni, Pasini, Bizzotto, Karkalis; Bianchi, Botta, Salvi; Minesso; Fabbro, Diop.

A disposizione: Falcone, Piras, Proia, Laurenti, Grandolfo, Gashi, Bortot, Bonetto, Tronco, Popovic. All. Giuseppe Magi

TERAMO (5-3-2): Calore; Ventola, Caidi, Speranza, Sales, Varas, De Grazia, Ilari; Graziano (dal 70' Graziano); Soumarè, Barbuti.

A disposizione: Lewandowski, Paolucci, Amadio, Milillo, Mancini, Fratangelo, Bacio Terracino. All. Antonino Asta

