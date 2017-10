Video/ Cremonese Ternana (3-3): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Cremonese Ternana (LaPresse)

Gara spettacolare allo Zini dove Cremonese e Ternana si spartiscono la posta in palio pareggiando 3-3 al termine di novanta minuti caratterizzati da fasi alterni in cui una squadra prevaleva sull'altra, e viceversa. Partono decisamente meglio i padroni di casa che sbloccano la contesa grazie a un calcio di rigore trasformato da Piccolo dopo che il portiere avversario Bleve, in uscita, aveva trovato Cinelli. Il gol dei grigiorossi provoca la reazione degli ospiti che dopo aver rischiato lo 0-2 prima scheggiano la traversa con Varone e poi pareggiano i conti con Carretta. Il black-out degli uomini di Tesser consente alla formazione di Pochesci, prima dell'intervallo, di ribaltare il punteggio con Andrea Signorini (figlio di Gianluca, indimenticata bandiera del Genoa) e di calare addirittura il tris con Albadoro, imbambolata la difesa locale.

IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa la Ternana va vicina al poker con Tremolada, i tre punti sembrano ormai in cassaforte per gli umbri, invece la Cremonese trova il modo di accorciare le distanze e rimettersi in carreggiata con Scappini. Gli ospiti falliscono il colpo del KO con Carretta il cui pallonetto termina appena sopra la traversa. Nelle battute conclusive del match Signorini si fa espellere per doppia ammonizione, con l'uomo in più la Cremonese trova il modo di pareggiare i conti con Mokulu e nel recupero sfiora addirittura una clamorosa vittoria con Scappini che in contropiede da ottima posizione sciupa il pallone del 4 a 3. Anche le statistiche confermano come questa sia stata una partita ricca di emozioni con 6 tiri in porta per la Cremonese e 5 per la Ternana che inoltre si è procurata 8 calci d'angolo contro i 4 corner battuti dai padroni di casa. Sostanziale parità per quanto riguarda il possesso palla (49% Cremonese, 51% Ternana), in classifica i grigiorossi si portano a 10 punti mentre gli umbri restano in zona retrocessione con 7 punti.

