Video/ Empoli Foggia (3-1): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

L'Empoli torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Travolto il Foggia dalla difesa di burro con la doppietta di Caputo e Donnarumma, per il Foggia Mazzeo ha siglato la rete della bandiera. Dopo due sconfitte consecutive i toscani tornano alla vittoria, mentre i pugliesi cadono dopo quattro risultati utili consecutivi. Passiamo ora alle statistiche della partita. L'Empoli ha vinto 37 contrasti contro gli 11 del Foggia. Il Foggia ha effettuato undici cross contro i nove dell'Empoli. Andando a spulciare nelle statistiche individuali spiccano i sei tiri di Donnarumma seguito da Caputo con tre. Donnarumma è anche il migliore nei contrasti vinti, quattro, mentre Camporese ha effettuato nove disimpegni. Loiacono e Fedato sono stati i più fallosi della partita con tre interventi ciascuno. Match dominato dall'Empoli anche nei numeri.

LE DICHIARAZIONI

Il Foggia cade sotto i colpi dell'Empoli e rimedia una brutta sconfitta. La rete di Mazzeo è servita solo per la bandiera. Per i padroni di casa sono andati in rete Caputo, doppietta, e Donnarumma. Amareggiato nella conferenza stampa post partita Stroppa. Queste le parole raccolte dal portale foggiacalciomania.com: "Avere la personalità di venir qua, come fatto nel primo tempo, e avere la capacità di tenere il campo è da grandi. Purtroppo però dal 59' al 75', in un quarto d’ora dove probabilmente abbiamo concesso opportunità e ingenuità, è stato un uno-due fatale. Paghiamo troppo rispetto a quanto la squadra esprime in campo. Le occasioni che abbiamo creato bisogna concretizzarle. Dà fastidio poi vedere la squadra dare qualcosa in più quando non ha più niente da perdere, sul 3-0. Non ha alcun senso venire qua avere un approccio da grande e concedere un quarto d’ora di smarrimento. Non esiste. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna essere sempre attenti e scaltri. Per andare a vincerla una partita come questa bisogna mettere qualcosa in più. Gerbo e Beretta? Fa piacere che in una situazione così difficile, sono entrati con il piglio giusto trasformando la squadra. Comunque la prima cosa che dirò ai ragazzi sarà quella di lavorare sui nostri limiti. Se dovessimo guardare la classifica, può spaventare. Ma da parte mia dico che continueremo a lavorare su quelle che sono le nostre qualità con un carattere diverso magari. Non dobbiamo mollare nei momenti topici della gara. Mi spiace per i tifosi che ci seguono ovunque. Se continueranno a seguirci in questo modo, sicuramente arriverà qualcosa in più". Mister Vivarini non è soddisfatto del tutto nonostante la vittoria della sua compagine. Pianetaempoli.it ha riportato alcune dichiarazioni: "Abbiamo catalogato tutta la settimana le loro giocato, il Foggia gioca molto la palla. Siamo riusciti a non farli giocare come sanno. Nel secondo tempo abbiamo deciso di non forzare troppo le giocate, oggi sono arrabbiato per il gol preso sul tre a zero. Abbiamo di nuovo dato forza ad una squadra che aveva finito la benzina sul tre a zero. Ci tocca mantenere la concentrazione fino alla fine".

