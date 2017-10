Video/ Entella Brescia (3-0): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Entella Brescia (LaPresse)

La Virtus Entella non lascia scampo al Brescia grazie alle reti di De Luca, Brivio e La Mantia. Partita a senso unico con un Brescia apparso completamente fuori partita. Andiamo ora a spulciare nelle statistiche del match. L'Entella ha collezionato 276 passaggi contro i 387 dei lombardi. La voce contrasti è impressionante, 38 quelli dei padroni di casa contro i 7 degli ospiti. Il Brescia ha crossato tantissimo, 31 volte, non trovando mai lo spunto vincente dei suoi attaccanti. Sono invece 13 quelli della Virtus Entella che ha preferito sfruttare le vie centrali. Bisoli ha effettuato ben 8 cross contro i 6 di Belli. Riguardo i corner De Luca ne ha battuti cinque contro i sei di Furlan. Troiano ed Eramo hanno messo a segno un assist vincente a testa. Dai numeri si evince la sterilità dell'attacco lombardo e la concretezza della Virtus Entella.

LE DICHIARAZIONI DEL MATCH

La Virtus Entella supera il Brescia in scioltezza con un bel tre a zero. Partita mai in bilico tra le due compagini. Queste le dichiarazioni di Gianpaolo Castorina a fine partita raccolte da tuttoentella.com: "I ragazzi sono stati veramente bravi perché ho visto una squadra che ha provato fin dall’inizio a macinare quello che aveva in testa. Avevamo lavorato moltissimo sulle nostre cose in fase di possesso. Il fatto che i ragazzi, dopo un inizio dove loro ci venivano a prendere molto alti, abbiano continuato a cercare la manovra mi hanno reso felice. E’ stata una buona partita dove riusciamo a marcare tante cose positiva ma c’è ancora qualcosa che non va e ci lavoreremo". L'allenatore del Brescia, Roberto Boscaglia, esprime tutta l'amarezza attraverso Sky Sport: "C'è stato anche un po' di nervosismo, le due squadre hanno giocato una partita molto maschia, al limite della regolarità. Però noi non siamo riusciti a metterla sul canale giusto e gli avversari sono stati più bravi sul piano dell'aggressività sicuramente. Questa è una giornata che dobbiamo superare con tranquillità e serenità perché può capitare e bisogna guardare avanti".

