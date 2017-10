Video/ Fano Renate (2-2) highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Fano Renate (LaPresse)

Il Fano pareggia due a due in casa contro il Renate, al termine di novanta minuti combattuti e imprevedibili. Abbiamo assistito ad una gara ricca di emozioni e colpi di scena, con un rigore fallito durante il match. L'equilibrio della partita è stato spezzato attorno al trentacinquesimo da Gomez, grazie ad un calcio di punizione. I bresciani hanno poi perso Di Gennaro al quarantatreesimo per espulsione e il direttore di gara ha concesso un rigore per i padroni di casa, che hanno sciupato con Fioretti. L'attaccante di casa si è fatto perdonare insaccando l'uno a un ad inizio ripresa. Al sessantunesimo però, Pavan ha messo dentro la rete del momentaneo due a uno. Prima del pareggio finale di Germinale che ha bloccato la serie negativa in campionato dei suoi. Di seguito ecco il tabellino ufficiale dell'incontro.

IL TABELLINO

RISULTATO FINALE 2-2

MARCATORI DELLA PARTITA: Gomez, Fioretti, Pavan, Germinale

FORMAZIONI DI PARTENZA: Fano (4-3-1-2): Miori; Lanini, Soprano, Ferrani, Masetti; Schiavini, Capellupo, Lazzari; Filippini; Germinale, Fioretti. A disp: Thiam, Melandri, Camilloni, Maddaloni, Eklu, Favo, Varano, Torelli, Rolfini, Costantino. All: Cuttone.

Renate (4-3-3): Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Teso, Vannucci; Antezza, Pavan, Palma; Finocchio, Gomez, Piscopo. A disp: Turati, Cincilla, Savi, Lunetta, Makinen, Mattioli, Confalonieri, Ungaro, De Micheli. All: Cevoli. p style="text-align: justify;">

