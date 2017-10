Video/ Feralpisalò Mestre (0-0): highlights della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Feralpisalò Mestre (LAPresse)

Feralpi Salò Mestre non vanno oltre lo zero a zero e si devono accontentare di un solo punto dopo novanta minuti di battaglia. I veneti si sono difesi con ordine, lasciando iniziativa ai padroni di casa, che non sono mai riusciti a sfondare il muro difensivo avversario. I ritmi dell'incontro sono abbastanza elevati: al ventottestimo ci prova Ferretti, ma Gritti risponde presente. La prima frazione si chiude con un paio di altri squili da ambo le parti, poi comincia il secondo tempo coi padroni di casa che provano a spingere sull'acceleratore. Il Mestre non è da meno e quando riparte crea non pochi problemi alla formazione locale. Il finale vede il Mestre salire in cattedra, ma il tabellino non si sblocca e al triplice fischio non c'è nessun vincitore. Trionfa l'equilibrio tra Feralpi Salò e Mestre.

IL TABELLINO

FERALPISALO'-MESTRE 0-0

Feralpi Salò (3-5-2): Caglioni; Ranellucci, Emerson, Paolo Marchi; Parodi, Magnino, Gamarra (37’ st Staiti .), Dettori (15’ st Voltan), Martin (28’ st Vitofrancesco); Ferretti, Guerra (28’ st Luche). All: Michele Serena .

Mestre (3-4-1-2): Favaro; Gritti, Perna, Politi; Fabbro, Lavagnoli (26’ st Kirwan ), Boscolo, Beccaro (26’ st Casarotto ); Sodinha (10’ st Rubbo); Bussi (32’ st Neto), Sottovia (32’ st Spagnoli). All: Mauro Zironelli.

Arbitro: Marco Rossetti di Ancona

© Riproduzione Riservata.