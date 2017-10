Video/ Germania Azerbaigian (5-1): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Germania Azerbaigian (LaPresse)

La Germania chiude in bellezza la fase di qualificazione ai mondiali del 2018 in Russia ottenendo la decima vittoria in dieci gare: la nazionale tedesca, allenata da Joachim Loew, ha regolato l'Azerbaigian con un roboante 5 a 1 salendo così a 30 punti nella classifica del gruppo C di cui si conferma ulteriormente la primatista assoluta. Al Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern l'equilibrio iniziale dura solamente 8 minuti, Goretzka segna un grandissimo gol col tacco spiazzando Agayev che viene scavalcato dalla traiettoria assolutamente imprevedibile del pallone. Gli ospiti dimostrano di essere comunque in partita con Richard Almeida che a tu per tu con Leno litiga col pallone trascinandoselo sul fondo. I padroni di casa insistono con Wagner che alla mezz'ora scheggia il palo, e dal possibile 2 a 0 si passa all'1-1 quando Sheydaev avanza sulla fascia sinistra, si accentra, elude la marcatura di Rudiger e trafigge Leno che prende gol sul suo palo, il calo di tensione costa caro alla Germania che prima dell'intervallo va vicino al secondo vantaggio con Wagner e Sanè, bravissimo l'estremo difensore azero Agayev che fa sempre buona guardia in mezzo ai pali.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Agayev tiene nuovamente a galla i suoi con una gran parata su Brandt ma all'ennesimo tentativo Wagner gonfia la rete, da qui in avanti assistiamo a un autentico monologo dei tedeschi che colpiscono il secondo legno della serata con Stindl. A distanza di qualche minuto arriva anche il tris di Rudiger che si fa perdonare per la leggerezza che aveva consentito a Sheydaev di pareggiare momentaneamente i conti, nei minuti successivi ci sarà tempo anche per la doppietta di Goretzka e soprattutto il primo gol in nazionale di Emre Can. Azerbaigian sfortunata con il palo scheggiato da Mirzabekov che non riesce a rendere la sconfitta leggermente meno amara. Le altre nazionali sono avvisate, in Russia la Germania sarà la squadra da battere, ancora una volta. Per completezza riportiamo qualche statistica che riguarda i campioni del mondo in carica: 70% di possesso palla, 90% di precisione nei passaggi, 21 tiri totali (di cui 9 in porta, 9 fuori e 3 respinti), 2 legni colpiti e 5 calci d'angolo battuti. Numeri impressionanti che rendono l'idea di come Joachim Loew abbia costruito una macchina pressoché perfetta.

CLICCA QUI PER IL VIDEO GERMANIA AZERBIAGIAN (5-1): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (QUALIFICAZIONI MONIALI 2018, da video sky)

© Riproduzione Riservata.