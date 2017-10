Video/ Lituania Inghilterra (0-1): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Lituania Inghilterra (Lapresse)

L’Inghilterra vince 0-1 in Lituania grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Kane. Si chiude qui dunque la fase a qualificazione del girone F. La selezione britannica chiude al primo posto con 26 punti. Secondo posto invece per la Slovacchia che aggancia la Scozia a 18 punti ma conserva la possibilità di accedere agli spareggi.

SINTESI PRIMO TEMPO

Lituania in campo con il 5-3-1-1. Tra i pali Setkus, linea difensiva composta da destra verso sinistra da Andriuskevicius, Girdvainis, Zulpa, Klimavicius e Borovskij. A centrocampo spazio a Slivka, Verbikas e Sernas. In attacco Novikovas in supporto di Cernych. L'Inghilterra risponde con il 3-4-3, importato in terra britannica da Antonio Conte. Jack Butland in porta, Maguire, Stones e Keane in difesa. Sulla fascia destra Trippier, in mezzo Winks e Henderson, Cresswell a sinistra. In attacco Rashford, Kane e Dele Alli. Ritmi blandi in questa prima parte del match. Il primo tentativo viene effettuato dalla Lituana. Novikovas ci prova con un bolide dalla lunga distanza. La palla esce ampiamente fuori. Henderson intanto cerca di innescare Kane ma per il momento il centravanti del Tottenham non riesce a liberarsi della marcatura avversaria. Al settimo di gioco Alli prova a penetrare in area ma sbatte contro il muro eretto dalla difesa lituana. La prima palla gol del match arriva al 12esimo. Sernas si fa spazio in area e va al tiro, spedendo di poco a lato. L'Inghilterra non riesce a imporre in maniera costante il proprio gioco. La Lituania chiude bene gli spazi ma commette un'ingenuità al 27esimo. Nello specifico è Verbickas a commettere fallo su Alli in area: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Harry Kane che non sbaglia. Subito dopo Rashford pesca con uno splendido passaggio Kane in area ma il suo destro viene respinto da un avversario. Gli inglesi insistono. Anche Alli va al tiro, dal limite dell'area, Stekus respinge. Al 38esimo Trippier verticalizza liberando Rashford che forse arriva esausto alla conclusione. Il portiere lituano para senza affanno. L'Inghilterra si rilassa troppo nei minuti finali del primo tempo rischiando qualcosa. Cernych ci prova con una sventola da fuori area ma non trova (di poco) la porta.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due allenatori durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Come già avvenuto nel primo tempo l'Inghilterra conduce la prima fase gestendo il pallone senza fretta. Cernych mette in moto Sernas nei pressi dell'area. Il tiro che segue è potente ma impreciso. L'occasione sfuma. Trippier sulla fascia destra intanto corre come un dannato. L'esterno destro propone un cross preciso verso il cuore dell'area ove si avventa Maguire. Colpo di testa bruttissimo con palla che esce di parecchio. Gli inglesi sfiorano il gol al 53esimo. Winks risolve una mischia in area lituana con un tiro potente, disinnescato dal portiere avversario. Poco dopo ammonizione per Slivka. Al 61esimo Kane si smarca bene e riceve in area, ma il suo tiro viene murato. L'Inghilterra va a caccia del secondo gol con maggior convinzione cercando di eludere il muro eretto dai lituani. Alli riceve nello spazio, in mezzo a due avversari. Il suo tiro però termina altissimo sopra la traversa. Poco dopo dalla difesa parte un cross lungo per Cresswell, che di testa fa da sponda. Il suo è una sorta di tiro-cross, deviato in angolo dal portiere. Sostituzione per gli ospiti: esce Rashford, entra Sturridge. Kane nel frattempo ci prova da fuori area ma il suo tiro è sbilenco. Cambio anche per la Lituania: fuori Sernas, dentro Matulevicius. Per l'Inghilterra dentro anche Lingard al posto di Alli. Brivido per gli inglesi al minuto 84 quando Matulevicius si trova liberissimo di concludere in area. Per loro fortuna Butland si trova il pallone tra le mani. Lingard in zona offensiva crossa bene per Sturridge che manca il colpo di testa vincente sparando fuori. Chvedukas al posto di Slivka tra le fila della Lituania nei minuti di recupero. Tutto inutile, vince l'Inghilterra.

