Video/ Lucchese Pisa (1-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Finisce 1-1 il derby toscano tra Lucchese e Pisa. Padroni di casa in vantaggio con Fanucchi al 15esimo. Il pareggio del Pisa arriva al 51esimo grazie a Mannini. Nel prossimo turno di campionato i rossoneri saranno impegnati in un altro derby della Toscana: Pistoiese-Lucchese. Il Pisa se la vedrà invece ospiterà all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Gavorrano.

SINTESI PRIMO TEMPO

Lopez schiera i rossoneri con il 3-5-2. Tra i pali Albertoni, in difesa Espeche, Capuano e Baroni. A centrocampo da destra verso sinistra troviamo Tavanti, Russo, Arrigoni, Nolè e Cecchini. Reparto offensivo occupato da Fanucchi e De Vena. Il Pisa risponde con il 4-3-3. Petkovic in porta, linea difensiva composta da Birindelli, Lisuzzo, Carillo e Filippini. A centrocampo De Vitis, Gucher e Di Quinzio mentre in attacco Gautieri sceglie Masucci, Eusepi e Mannini. Arbitro dell'incontro il signor Vincenzo Valiante di Salerno. Dopo una prima fase di studio gli ospiti rompono gli indugi. Sugli sviluppi del corner calciato da Di Quinzio gran destro dalla distanza di Birindelli, alto di poco. La Lucchese tiene bene il campo vincendo diversi contrasti importanti a centrocampo. Al 15esimo i rossoneri passano in vantaggio massimizzando la prima chance del match. Lisuzzo respinge corto sui piedi di Fanucchi che in area centra il palo ma è lesto ad insaccare sulla ribattuta. Si interrompe dunque l'imbattibilità in gare esterne di Petkovic che non subiva gol fuori casa dalla prima giornata a Olbia. Il Pisa dà l'idea di accusare il contraccolpo psicologico per il gol subito. Troppo lento e prevedibile il giro palla della squadra di Gautieri, la Lucchese chiude ogni spazio. I padroni di casa si distendono. Cross basso di Tavanti per De Vena, che commette fallo su Lisuzzo. Il Pisa ci prova da calcio d'angolo. Cross in area, ma libera l'area Capuano, poi Espeche fa muro sul tentativo di Filippini. Anche i rossoneri ci provano da corner. Tiro al volo di Nolè, prolungato di nuovo in corner da Gucher. Senza esito il calcio d'angolo seguente, battuto da Arrigoni. Il Pisa sfiora il gol al 38esimo. Su un calcio da fermo battuto da Di Quinzio ci prova con un colpo di testa Carillo. Palla in area piccola dove Lisuzzo viene anticipato al momento del tap-in vincente.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Nei primi minuti della ripresa è il Pisa a mantenere il possesso del pallone. Lucchese piuttosto timida. I nerazzurri alzano la pressione. Svirgolata di De Vitis, non fa meglio Birindelli che calcia fuori dallo specchio. Al 52esimo gli ospiti trovano il gol del pari. Il capitano nerazzurro, Mannini, fa tutto da solo piombiando in area. Sterzata per portarsi il pallone sul destro e conclusione sul primo palo che trafigge Albertoni: è la seconda rete in campionato per Daniele Mannini, la prima su azione. La Lucchese non reagisce e il Pisa per poco manca un clamoroso uno-due. L'ex Frosinone Gucher ci prova dalla distanza con un tiro velenoso, respinto con i pugni da Albertoni. Ancora ospiti pericolosi, stavolta è Masucci a impegnare Albertoni. Cross di Cecchini per De Vena che non riesce ad arrivare sul pallone. Sostituzione per la Lucchese. Esce Russo ed entra Mingazzini, altro ex della sfida. Botta da fuori di Nolè, deviata da Lisuzzo. La Lucchese guadagna un corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina De Vena incorna anticipando tutti ma spedisce la palla a lato. Poco dopo su cross di Cecchini ritorna a provarci De Vena di testa ma anche in questo caso il suo tentativo termina fuori. Doppio cambio per Gautieri. Fuori Di Quinzio e Masucci, dentro Maltese e Giannone. Giovanni Lopez risponde effetttuando ben tre sostituzioni in contemporanea. Escono Fanucchi, Baroni e Cecchini ed entrano al loro posto Merlognhi, Magli e Bortolussi. Terzo cambio invece per il Pisa: esce Birindelli, entra Negro. Con l'uscita di Birindelli Mannini scala in difesa per fare il terzino. Nella parte finale del match le due squadre sembrano accusare la stanchezza commettendo tanti errori. All'86esimo un'azione individuale di Giannone imbarazza la difesa della Luccese. Il nerazzurro si ritaglia lo spazio per calciare col sinistro ma viene murato dal recupero di Cecchini. Nel finale succede poco o nulla. Colpo di testa innocuo di Arrigoni che termina alto sopra la traversa. Al 92esimo sugli sviluppi di un corner ecco un tiro al volo di Capuano con pallone abbondantemente a lato.

