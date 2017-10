Video/ Monopoli Siracusa (1-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Monopoli Siracusa (LaPresse)

Altro pareggio per il Monopoli. Al Veneziani i biancoverdi pareggiano 1-1 contro il Siracusa. Nel finale del primo tempo capitan Paolucci sblocca la contesa ma a fine partita Catania su rigore permette agli ospiti di pareggiare. Nel prossimo turno di campionato il Gabbiano sarà impegnato in trasferta con la Casertana mentre il Siracusa ospiterà il Catania per la partita più importante della stagione.

SINTESI PRIMO TEMPO

Tangorra schiera i biancoverdi con il 3-5-2. In porta confermato Bardini, in difesa Bei, Ricci e Ferrara. A centrocampo da destra verso sinistra Roma, Zampa, Scoppa, Sounas e Donnarumma. In avanti Genchi e Paolucci. Bianco risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali Tomei, linea difensiva composta da Parisi, Turati, Magnani e Liotti. In mediana Palermo e Spinelli, zona offensiva occupata da Sandomenico, Catania e Mazzocchi, poco dietro l'unica punta, Scardina. Arbitro dell'incontro: il signor Andrea Capone di Palermo. Inizio condito da qualche errore in fase di impostazione sia da una parte che dall'altra. Al quinto minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione il Monopoli si rende pericoloso con Sounas. Dopo il suo primo traversone battuto in area (e respinto dalla difesa), dall'altra fascia Rota mette in mezzo un pallone sul secondo palo che trova proprio il centrocampista. Il suo controllo non è perfetto ed il tiro finale risulta sbilenco. Rimessa dal fondo per il Siracusa. Partita bloccata tatticamente. Diversi falli e molta pressione proposta da entrambe le squadre. La prima vera occasione del match arriva al 21esimo. Donnarumma si libera a sinistra e mette in mezzo un cross basso, respinto dalla difesa. Sounas riceve palla fuori dall'area e prova il tiro: la conclusione viene però involontariamente smorzata da un compagno e il portiere Tomei può parare comodamente. Risponde il Siracusa. Liotti sfugge sulla sinistra e crossa nel mezzo. Catania si tuffa per colpire di testa ma sfiora soltanto il pallone da buona posizione. Poco dopo sospetto contatto in area del Siracusa. Paolucci sulla sinistra riesce ad andar via a Parisi che instaura un duello fisico nei confronti dell'attaccante. Nonostante la sua caduta l'arbitro dice che non c'è rigore. Il Gabbiano poco dopo trova il gol ma l'arbitro annulla. Paolucci controlla in area un lancio dalle retrovie per infilare poi Tomei con un bel destro. Tutto fermo però, causa fuorigioco. Lungo lancio in favore di Paolucci in area di rigore: da posizione defilata il centravanti del Monopoli riesce ad alzare la palla a campanile facendole scavalcare Turati. Nessun compagno però in traiettoria del passaggio. Tomei blocca comodamente. Il Monopoli cresce riuscendo a chiudere nella propria metà campo gli avversari. Il Gabbiano si distende sulle fasce. Fallo in attacco di Donnarumma che si era involato sulla sinistra alla ricerca della profondità palla al piede. Travolto Parisi del Siracusa, bravo a frapporsi col corpo e conquistare il possesso della sfera. Al 42esimo arriva il gol del vantaggio monopolitano. Le squadre sono bloccate e allora Bei, salendo dalla difesa palla al piede, comincia a veder degli spazi aprirsi involandosi sulla trequarti avversaria. Il suo servizio per Paolucci è perfetto: l'attaccante si sistema il pallone sul destro ed esegue un perfetto destro che tocca il palo e si infila in rete. Nel finale di primo tempo ammonito Ricci.

SINTESI SECONDO TEMPO

Paolo Bianco propone due sostituzioni al ritorno dagli spogliatoi. Mazzocchi e Sandomenico vengono rilevati da Mancino e Martinez. Padroni di casa subito vicini al raddoppio. Azione articolata sulla trequarti destra con Genchi, Sounas e Rota. Il numero 9 trova lo spazio per il cross ed effettua un passaggio elegante verso il dischetto: Paolucci spunta alle spalle di Turati ma sfiora soltanto il pallone. Poco dopo occasione importante per Donnarumma. Errore del portiere Tomei che nel rinvio mette in difficoltà un compagno. Donnarumma spunta come un falco e controlla con uno scavetto liberandosi lo spazio per il tiro al volo: buona la risposta di Tomei. Il Siracusa si sveglia. Mancino effettua una giocata sulla fascia sinistra ed effettua un bel cross verso il primo palo. Scardina non riesce a controllare il pallone da ottima posizione, la sfera giunge dunque tra le braccia di Bardini. Il Monopoli è però irrequieto. Genchi inizia un contropiede a centrocampo e serve Paolucci. Perso l'attimo da parte del numero 10 del Gabbiano che nel chiudere il triangolo con tempismo avrebbe potuto smarcare Genchi da solo di fronte al portiere. Passaggio fuori misura e l'occasione sfuma. Altro cambio per i siciliani. Entra il laterale Daffara per Parisi. Al 72esimo il Siracusa sfiora il pari. Catania intercetta un passaggio nella propria metà campo e avvia il contropiede. Involatosi sulla sinistra, il numero 10 ha un solo compagno in area, il centravanti Scardina: il passaggio in suo favore è però troppo arretrato e l'azione sfuma. Rispondono i padroni di casa con Paolucci. Numero dell'attaccante del Gabbiano che sugli sviluppi di una rimessa nei pressi della bandierina riesce a liberarsi in area di rigore. Solo un intervento di Magnani riesce a scongiurare il suo tiro. Cambio per il Monopoli. Fuori l'attaccante Paolucci, dentro il centrocampista Zibert. Fuori Scardina per Bernardo invece tra le fila siciliane. All'82esimo gli ospiti trovano un penalty per fallo di Ferrara su Palermo. Dal dischetto si presenta Catania che spiazza il portiere avversario firmando il gol del pari. Cambio difensivo nel Siracusa. Entra Giordano al posto dell'autore del gol, Catania. Per il Monopoli entrano Longo e Ricucci al posto di Zampa e Sounas. Nel finale il Gabbiano ci prova ma senza fortuna.

