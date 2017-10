Video/ Novara Frosinone (2-1): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Novara Frosinone (LaPresse)

La capolista Frosinone cada sotto i colpi di un ottimo Novara. Decidono il match Chajia, giovane belga alla prima rete da professionista, e l'autogol di Beghetto. Per il Frosinone la rete di Soddimo conta solo per le statistiche. Andiamo ora ad analizzare i numeri del match. Il Novara ha messo insieme 247 passaggi contro i 371 dei ciociari. Contrasti e cross fatti sono sempre a favore del Frosinone con un 13 a 4 e un 15 a 11. Per quanto riguarda le statistiche dei singoli Calderoni ha effettuato tre cross mentre Beghetto cinque. Soddimo è stato subito protagonista segnando direttamente da corner e battendone in totale cinque. Macheda ha regalato un assist vincente per i suoi compagni. I numeri vedono il Frosinone avanti ma l'attacco stasera non ha inciso. Il Novara invece è stato cinico e ha impegnato seriamente Bardi che ha tenuto a galla i suoi nella prima frazione.

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

Il Novara coglie una grande vittoria contro il Frosinone e si rilancia nella graduatoria. Decide il giovane belga Chajia e un autogol di Beghetto. Per il Frosinone il gol di Soddimo è buono solo per le statistiche. Passiamo ora alle parole dei protagonisti in campo. Andrea Orlandi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole raccolte da tuttomercatoweb: "Avevamo bisogno di vincere questa gara, siamo una buona squadra, questo successo è la base per fare una buona stagione. La classifica è corta e ancora si può fare bene. Chajia ha fatto bene, ha tanta personalità, ci ha risolto la gara". Eugenio Corini, allenatore del Novara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match casalingo contro il Frosinone: "Sono contento per tutto quello che abbiamo costruito in questa settimana, c'è stato atteggiamento pazzesco per applicazione ed intensità. E' una vittoria costruita tutti insieme anche grazie al nostro pubblico che ci ha dato una mano per oltrepassare i nostri limiti. Chajia? Ragazzo di talento, è un giovane che sta facendo un lavoro integrativo importante in allenamento, oggi ha fatto un gol alla Paolo Rossi, complimenti a lui". Le dichiarazioni sono riportate dal portale tuttofrosinone.com. L'allenatore del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato sempre attraverso i microfono di Sky Sport, queste le parole riportate dal sito tuttofrosinone.com: "Il Novara ha vinto meritatemente. Abbiamo sbagliato l'approccio. Quando perdi i duelli, i contrasti, inevitabilmente esci sconfitto. Eravamo troppo brutti per essere veri. Speriamo che di battute d'arresto ce ne siano poche. Ripartiremo subito per preparare la partita contro il Palermo. Questa sera potrei non aver toccato le corde giuste, oppure qualche giocatore non ha avuto la predisposizione per poter capire l'importanza della partita. Trovare motivazioni a caldo non sarebbe giusto. Mi ha dato particolarmente fastidio il fatto che è mancato l'atteggiamento. Non voglio che i miei giocatori si creino degli alibi, oggi potevamo vincere anche senza Daniel Ciofani, nel calcio conta poco la chiacchiera, contano più i fatti sul campo. Se Ciano non si trova a suo agio? Nasce esterno, l'anno sorso ha fatto 17 gol, ha la caratteristica per poter lavorare dove ha giocato oggi." Il gol subìto? Si vede che Bardi anticipa tentando la presa, traendo in inganno i difensori, ma aveva fatto bene nel primo tempo, non è questo errore singolo che cambia il giudizio sulla gara. Deve lasciarsi questo errore alle spalle. Sbagliano giocatori, arbitri, allenatori: ci lavoreremo".

