Video/ Padova Sudtirol (3-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Padova Sutirol (LaPresse)

Il Padova centra la quarta vittoria consecutiva in campionato grazie alla vittoria interna contro il Sudtirol. Primo tempo non entusiasmante per i biancoscudati, che vanno sotto sulla girata di Gyasi, il quale insacca con la complicità di Bindi. I padroni di casa non riescono a reagire e il Sudtirol sfiora il bis prima dell'intervallo. La beffa è proprio per la squadra ospite, che subisce il pareggio di Capello dal dischetto a fine primo tempo. Nel secondo tempo il Sudtirol spegne la luce, il Padova ne approfitta e passa in vantaggio con Capello, che mette la firma sulla sua doppietta personale. Girandola di cambi che giova alla formazione di casa, che comincia a costruire nuove occasioni. Il Sudtirol non è da meno, nonostante l'uomo in meno. All'ottantasettesimo, però, il Padova la chiude con una giocata di Contessa. Finisce 3-1.

IL TABELLINO

PADOVA SUDTIROL

RISULTATO FINALE 3-1

Padova (4-3-1-2): Bindi; Madonna, Cappelletti, Trevisan (51' Russo), Contessa; De Risio (46' Cisco), Pinzi, Belingheri; Candido (82' Mazzocco); Capello (82' Ravanelli), Chinellato (66' Guidone). A disposizione: Merelli, Burigana, Serena, Zambataro, Zivkov. All. Bisoli

Südtirol (3-5-2): Offredi; Vinetot, Sgarbi (70' Erlic), Baldan; Tait, Smith, Bertoni (55' Cia), Fink, Frascatore (82' Roma); Gyasi (70' Cess), Costantino (82' Gatto). A disposizione: D’Egidio, Berardocco, Boccalari, Oneto, Heatley, Berardi. All. Zanetti

Arbitro: Alberto Santoro di Messina (assistenti Cortese-Poma)

Note: Spettatori 4388 (3555 abbonati + 833 paganti). Ammonito Frascatore, Vinetot, Sgarbi. Espulso Baldan.

Marcatori: 12' aut. Bindi, 42', 49' Capello, Contessa 87'

