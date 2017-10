Video/ Palermo Parma (1-1): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Palermo Parma (LaPresse)

Finisce in parità la sfida tra nobili decadute. Palermo e Parma si dividono la posta in palio grazie ai gol di La Gumina e Gagliolo. Andiamo ora ad analizzare le statistiche della partita. Il Palermo ha messo in fila 246 passaggi riusciti contro i 290 del Parma. Gli ospiti hanno vinto più contrasti, 24 a 12, dimostrando di essere più decisi in campo. I ducali inoltre hanno agito più sulle fasce con undici cross fatti contro i sette dei rosanero. Passando alle statistiche individuali Rispoli e Dezi sono stati i più pericolosi sulla fascia con due cross a testa. Scozzarella è invece il re dei corner con sei battute. Inoltre Scozzarella ha anche regalato l'assist del pareggio a Gagliolo. Al Barbera si è visto più Parma che Palermo ma alla fine il campo ha emesso il suo implacabile verdetto con un pareggio.

LE DICHIARAZIONI DEL MATCH

Il Parma impatta in casa del Palermo ed esce con tanta amarezza per la rete di Gagliolo annullata nel finale. Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport: "Nella partita di oggi se c'era una squadra che meritava la vittoria era il Parma. A parte gli episodi, mi auguro che sia stata solo una giornata storta per gli arbitri. C'è stata una grande prestazione, siamo stati bravi a trovare il pareggio. Il loro gol è nato da un nostro errore. Passare in svantaggio su un campo difficile come quello di Palermo e fare comunque questa prestazione non è da tutti". L'allenatore del PalermoTedino, attraverso Sky Sport, non è d'accordo con D'Aversa. Queste le dichiarazioni riportate dal portale mediagol.it: "Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Il Parma è arrivato qui per vincere, nel secondo tempo ci ha fatto sbagliare molto. Oggi grande prestazione, abbiamo avuto quella bava alla bocca che cercavo. Sono molto soddisfatto. D’Aversa ha visto forse un’altra partita, io sono obiettivo e dico che il risultato è giusto perché potevamo chiuderla nel primo tempo. Non faccio polemica, non guardiamo gli altri".

© Riproduzione Riservata.