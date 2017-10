Video/ Perugia Pro Vercelli (1-5): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Perugia Pro Vercelli (LaPresse)

Il risultato che non ti aspetti: il Perugia schiacciasassi di inizio stagione incappa in una nuova sconfitta contro una Pro Vercelli vivace ed aggressiva sin dalle prime battute di gara, ma poi capace di diventare addirittura dilagante nella ripresa, in superiorità numerica. Partita subito in discesa per i piemontesi con il gol di Legati, bravo a sfruttare una dormita generale della difesa umbra. Il Perugia sfiora subito il pari con Di Carmine, poi rischia in contropiede e chiude il primo tempo in dieci a causa dell’espulsione di Pajac, reo di aver colpito con una gomitata Vajushi.

IL SECONDO TEMPO

In 10 contro 11, nella ripresa il Perugia produce il massimo sforzo e trova il pari con un colpo di testa di Belmonte, quindi crolla sotto i colpi di una Pro Vercelli capace letteralmente di imperversare in contropiede. E arrivano infatti le reti di Castiglia (doppietta) e poi nel recupero di Vives su calcio di rigore e ancora di Morra. Una vera Caporetto per la formazione allenata da Giunti, risorge invece la Pro alla seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Cesena. Ma la classifica in B è cortissima e il Perugia resta ai piani alti e la Pro solo a +1 dall’ultimo posto.

© Riproduzione Riservata.