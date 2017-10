Video/ Pescara Cittadella (1-2): highlights e i gol della partita (Serie B 8^ giornata)

Video Pescara Cittadella (LaPresse)

Di fronte al pubblico dell’Adriatico il Pescara non graffia e viene sconfitto per 1-2 dal Cittadella, che mette a bilancio così la sua quarta vittoria stagione in questo campionato di Serie B 2017-2018. La sfida, una delle più attese della 8^ giornata della cadetteria, ha visto anche nelle statistiche il pieno dominio della compagine granata, decisamente molto più in partita del delfini, la cui prestazione si è rivelata per lunghi tratti opaca. Alla formazione ospite all’Adriatico dopo tutto bastano 18 minuti per svoltare la partita: al 2’ è Adorni a sfondare lo specchio avversario mentre un quarto d’ora dopo ci pensa Siega a firmare il doppio vantaggio. La squadra di Zeman si attiva sul finale ma è solo il direttore di gara ha concedere la vera occasione di gol dando un calcio di rigore al 37’ perfettamente finalizzato da Benali. Dando un occhio a qualche numero va poi detto che il Cittadella ha firmato ben il 53% di possesso palla oltre a 11 tiri di cui ben 5 rivolti verso lo specchio avversario: a ciò aggiungiamo anche 21 punizioni e 8 corner, contro i 6 degli avversari. Numeri postivi in statistiche negative per i delfini che hanno realizzato nel confronto il maggior numero di parate (3) fuorigioco (4) e falli (17).

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

Nel post match all’Adriatico il primo a prendere la parola è stato il tecnico del Cittadella Venturato che ha commentato così la bella vittoria realizzata dai suoi ragazzi: “Era importante per noi vincere oggi, volevamo a tutti costi riscattare la sconfitta ingiusta contro l'Entella. Siamo riusciti a conquistare i tre punti, i ragazzi hanno messo in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Le due reti in avvio ci hanno aiutato tantissimo però avrei preferito chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio. Sul rigore subìto la squadra era posizionata male”. Chiaramente negativa invece l’analisi in casa del Pescara dove ha preso parola Benali, autore del rigore nel primo tempo concesso ai delfini: “Purtroppo da parte nostra non c'è stata una grande prestazione, il Cittadella non ci ha permesso di giocare come sappiamo. Nonostante tutto ci abbiamo provato fino alla fine ma non è servito. In futuro bisogna far meglio, il campionato è iniziato da poco ed abbiamo tutto il tempo di rifarci".

