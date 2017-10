Video / Pordenone Ravenna (2-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Pordenone Ravenna (LaPresse)

Il Pordenone vince 2-1 in casa contro il Ravenna. Ospiti sorprendentemente in vantaggio al 41esimo con Samb ma prima dell’intervallo De Agostini firma il pari. Nel finale Burrai dagli 11 metri non sbaglia regalando una preziosa vittoria ai neroverdi. In classifica il Pordenone è ora al primo posto con 18 punti conquistati in 8 partite senza neppure una sconfitta. Il Ravenna scende invece all’undicesimo posto con 9 punti. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Colucci giocherà in trasferta contro l’AlbinoLeffe mentre i romagnoli ospiteranno la Feralpi Salò.

SINTESI PRIMO TEMPO

Colucci schiera il Pordenone con il 4-3-2-1. In porta Perilli, protetto da Formiconi, Stefani, Bassoli e De Agostini. A centrocampo spazio a Misuraca, Burrai e Danza. In attacco ci sono invece Ciurria e Sainz-Maza in supporto di Gerardi. Il Ravenna replica con il 3-5-2. Tra i pali Venturi, in difesa Ierardi, Lelj e Venturini. A centrocampo da destra verso sinistra E. Ballardini, Papa, Cenci, Severini e Magrini. In attacco Samb e Maistrello. Arbitro dell'incontro: il signor Daniele De Santis di Lecce. Subito pericolosi i neroverdi. Cross di De Agostini da sinistra, respinge Venturi ma serve Sainz-Maza che tira di prima intenzione. Il suo tentativo viene respinto in corner nei pressi della linea da Venturini. Nulla di fatto sul corner che segue. I padroni di casa ottengono un paio di corner ma non riescono a concludere. Nei primi minuti di gioco è il Pordenone a fare la partita mentre gli ospiti si difendono. Ci prova il Ravenna. Lancio di Papa a cercare De Sena anticipato da Perilli in comoda uscita. Al 16esimo rimane a terra il difensore del Pordenone Bassoli a seguito di uno scontro con Samb. Dopo qualche minuto il giocatore neroverde fa segno di non poter continuare. Primo cambio obbligato per Colucci. Al posto di Bassoli entra Parodi. Si rivede in attacco il Pordenone. Cross da sinistra di De Agostini smanacciato da Venturi, poi Formiconi la mette in area sul secondo palo dove libera Ierardi. Immediata la risposta dei romagnoli. De Sena si mette in proprio: la sua stilettata di sinistro obbliga Perilli alla deviazione in corner. Sull'altra sponda non riesce la combinazione a destra fra Ciurria e Misuraca, buona chiusura di Venturini. Arriva il primo cartellino giallo del confronto, ne fa le spese il difensore centrale del Ravenna Lelj per fallo su Sainz-Maza. Padroni di casa in pressione. Cross di De Agostini da sinistra sul quale Venturi manca clamorosamente l'impatto con la sfera, Ciurria a due passi non riesce ad intervenire. Al 39esimo i neroverdi si rendono pericolosi. Sinistro di Sainz Maza deviato da Ierardi con palla di poco sopra la traversa. Ancora un cross di De Agostini a pescare la sponda di Misuraca in mezzo all'area, il quale non trova compagni. Ravenna sorprendentemente in vantaggio al 42esimo. Punizione battuta da Venturini che spiove al limite dell'area, dove Stefani appoggia debolmente verso Perilli. Samb si avventa come un falco sulla sfera e con un pallonetto di sinistro mette in rete. Il Pordenone si fionda in attacco e prima dell'intervallo trova il pareggio. Formiconi lavora una bella palla sul lato sinistro dell'area appoggiando per De Agostini che con un sinistro di prima intenzione manda la palla al sette della porta di Venturi.

SINTESI SECONDO TEMPO

Le due squadre tornano in campo senza presentare sostituzioni. Punizione per il Pordenone, batte Burrai sponda di De Agostini per Danza, il quale mette a lato scontrantosi con il portiere giallorosso. Al 52esimo il Ravenna effettua due sostituzioni in contemporanea. Escono Sabba e Piccoli, entrano al loro posto Cenci e Ballardini. Neroverdi in pressione. Cross di De Agostini da sinistra che attraversa tutta l'area del Ravenna senza che nessun compagno riesca ad intervenire. Tra le fila del Pordonone arriva il momento di Berrettoni che sostituisce Ciurria. Terzo cambio nel Ravenna, esce Samb al suo posto Maistrello. Il Pordenone effettua invece tre sostituzioni in un colpo solo: escono De Agostini, Burrai e Sainz-Maza, entrano Burrato, Magnaghi e Nunzella. Dal settimo corner per il Pordenone, si accende una mischia, poi l'arbitro ravvisa un fallo in attacco degli attaccanti neroverdi. Provano a serrare i ritmi i ramarri, ma sono molti gli errori in fase di costruzione della manovra da parte della squadra di Colucci. Se ne va sulla sinistra Berrettoni E appoggia per Buratto, il cui diagonale viene deviato da Lelj in corner. Dall'ottavo corner, colpo di testa di Gerardi sul secondo palo per Misuraca sul secondo palo, ma il centrocampista non riesce ad intervenire a due passi dalla porta. Pordenone ancora vicino al gol. Doppio cambio per il Ravenna: escono De Sena e Ierardi, entrano Severini e Magrini. Cartellino giallo per Cenci, per un fallo ai danni di Formiconi. Al 91esimo i padroni di casa guadagnano un prezioso penalty per fallo di mano di Severini. Dal dischetto Burrai spiazza Venturi portando in vantaggio i neroverdi. Assalto finale degli ospiti ma il Pordenone resiste e trova una vittoria importante.

