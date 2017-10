Video/ Sambenedettese Santarcangelo (3-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Sambendettese Santarcangelo (LaPresse)

La Sambenedettese vince tre a uno in casa contro il Santarcangelo e conquista l'intera posta in palio. Primo tempo divertente, con tante occasioni da una parte e dall'altra. All'intervallo, però, siamo zero a zero; succede tutto nella ripresa quando le due squadre si scatenano e danno il loro meglio. I rossoblu crescono e passano con Vallocchia al sessantacinquesimo minuto. Il Santarcangelo non ci sta e in sei giri di lancetta rimette in equilibrio il tabellino. I padroni di casa si rituffano in avanti e dopo aver premuto, trovano il due a uno con Miceli su corner. Gli ospiti provano a scuotersi e si sbilanciano in avanti. La Sambenedettese ne approfitta e infila il portiere avversario con Di Massimo prima dello scadere. Termina tre a uno. Di seguito il tabellino ufficiale dell'incontro.

IL TABELLINO

SAMBENEDETTESE SANTARCANGELO 3-1

Arbitro: Giovanni Nicoletti di Catanzaro coadiuvato da Michele Falco e Domenico Palermo di Bari

Note: Nove tifosi del Santarcangelo arrivati a San Benedetto

Samb-Santarcangelo 3 a 1 Marcatori: 20' st Vallocchia (S), 26' st Tommasone (ST), 43' st Miceli (S), 45' + 4 st Di Massimo (S) Ammoniti: 12' st Gelonese (S), 33' st Esposito (S), 40' st Bove (S) 41' st Rapisarda (S) Espulsi: Angoli: 4-0

