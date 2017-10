Video / Viterbese Monza (0-1): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Viterbese Monza (LaPresse)

Passo falso della Viterbese che perde tra le mura amiche del Rocchi espugnato dal Monza: 1 a 0 il risultato finale in favore dei brianzoli che in classifica risalgono a 12 punti mentre i tusciani rimangono fermi a quota 15 e rischiano di perdere seriamente contatto dai primi della classe. La formazione allenata da Valerio Bertotto esce dal campo con più di un rimpianto per le occasioni sprecate da Tortori e Jefferson mentre dall'altra parte gli ospiti non hanno graziato gli avversari con Cori che a 8 minuti dalla fine ha firmato la rete decisiva che ha consegnato i tre punti alla squadra di Zaffaroni. Per il Monza si tratta inoltre della prima vittoria esterna lontano dal Brianteo, la Viterbese invece va incontro al secondo KO interno dopo quello contro la Giana Erminio.

IL TABELLINO

VITERBESE: Iannarilli, Peverelli, Pacciardi, Cenciarelli, Kabashi (dal 7 st Mendez), Musacci, Sini, Tortori (dal 27 st Vandeputte), Andrade (dal 32 st Razzitti), Di Paoloantonio (dal 7 st Baldassin), Aranasov, Pini. All. Bertotto – N.E.: Mbaye, Micheli, Ngissah, Pini, Zenuni.

MONZA: Liverani, Adorni, Tentardini (dal 33 st Carissoni), Palesi (dal 20 st Galli), Riva, Negro, Giudici (dal 40 st Gasparri), Guidetti, Cori (dal 40 st Cogliati), D'Errico, Ponsat (dal 20 st Barzotti). All. Zaffaroni – N.E.: Del Frate, Palazzo, Trainotti, Caverzasi, Romanò.

Arbitro: Guarnieri di Empoli

Marcatore: Cori (M) al 36 st

Note: ammonito Palesi (M)

