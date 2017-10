ATP PARIGI-BERCY 2017/ Diretta Zverev Haase streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Atp Parigi-Bercy 2017: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis Master 1000 che si gioca indoor, ed è l'ultimo della stagione in questa particolare categoria

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Rafa Nadal, numero 1 del seeding all'Atp Parigi-Bercy 2017 (Foto LaPresse)

Eccoci ad un’altra giornata nel torneo Atp Parigi-Bercy 2017, ultimo Master 1000 nella stagione del tennis maschile: mercoledì 1 novembre - i match iniziano alle ore 11 - entriamo in profondità nel secondo turno, quello in cui le prime teste di serie del seeding entrano in gioco. Un appuntamento che si gioca su campi indoor, e che precede le Atp Finals: come abbiamo già spiegato ieri, alcuni giocatori sono ancora in corsa per la qualificazione al Master di fine anno (riservato ai migliori otto tennisti dell’anno solare) mentre per altri questo Master 1000 rappresenta, oltre all’essere ovviamente un titolo di prestigio, una sorta di allenamento in vista della O2 Arena di Londra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP PARIGI BERCY 2017

Il torneo Atp Parigi-Bercy 2017 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2, dunque sarà in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento; per loro ci sarà la possibilità di attivare con Sky Go la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi. Ricordiamo anche gli account ufficiali del torneo presenti sui social network: facebook.com/rolexparismasters e, su Twitter, @RolexPMasters.

ZVEREV HAASE

Dovremo aspettare ancora per vedere Rafa Nadal, che giocherà il secondo turno contro il giovane sudocoreano Hyeon Chung: lo spagnolo, numero 1 al mondo e mai vincitore a Parigi-Bercy, giocherà soltanto mercoledì. Il programma del giorno sul campo centrale è invece inaugurato da Alexander Zverev, uno dei sei giocatori ad aver già ottenuto il pass per le Atp Finals. A soli 20 anni il tedesco ha già vinto due Master 1000 (Roma e Montréal, dunque anche su superfici diverse) ed è già nell'elite del grande tennis. Intanto giocherà l'Atp NextGen in programma a Milano nel mese di novembre, poi aprirà il suo 2018 sapendo di poter già attentare alla prima posizione del ranking, provando così a diventare il più giovane numero 1 dai tempi di Rafa Nadal, che aveva già 22 anni quando aveva scalzato Roger Federer.

GASQUET DIMITROV

Giustamente poi l'organizzazione ha scelto come match di punta, vale a dire quello che chiuderà la sessione notturna sul centrale, quello tra Richard Gasquet e Grigor Dimitrov: decisione dettata naturalmente dal fatto che Gasquet sia l'idolo di casa, ma tra lui e il bulgaro rischia di diventare una battaglia a colpi di altissima qualità. Tecnicamente il francese ha poco da invidiare a tutti i migliori, ma la discontinuità e una forma fisica non sempre perfetta gli hanno consegnato una carriera da outsider più che da campione; Dimitrov sta ancora lottando per non fare la stessa fine, intanto un Master 1000 (Cincinnati) lo ha messo in bacheca e andrà ancora al Master di fine anno, con la speranza di fare strada. La stagione di Gasquet invece potrebbe comunque non essere conclusa: a fine novembre c'è la finale di Coppa Davis, e lui dovrebbe essere convocato per sfidare il Belgio.

© Riproduzione Riservata.