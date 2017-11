Besiktas Monaco/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Besiktas Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 4^ giornata di Champions League

01 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Besiktas Monaco - LaPresse

Besiktas-Monaco, partita diretta dall’arbitro italiano Paolo Tagliavento, si giocherà alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera al Besiktas Park di Istanbul per la quarta giornata del girone G di Champions League. La classifica del gruppo vede lanciatissimo il Besiktas, ancora a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite giocate e quindi 9 punti, mentre il Monaco è molto lontano dai capolavori della scorsa stagione ed è ultimo con appena un punto all’attivo nelle prime tre giornate. La partita di questa sera potrebbe dunque già essere uno spartiacque fondamentale nel cammino europeo delle due formazioni.

Il Besiktas sarà già certo della qualificazione agli ottavi di finale in caso di vittoria, oppure anche in caso di pareggio se nell’altra partita sarà il Lipsia a vincere contro il Porto. Un’ipotesi davvero fantastica per la squadra turca, che di certo non è fra le big del calcio europeo, almeno non al punto di ipotizzare di passare il girone di Champions League in sole quattro giornate. Per chi però finora ha saputo vincere sia a Porto sia a Monaco, oltre che in casa contro il Lipsia, sarebbe però un traguardo meritato: il Besiktas deve quindi solo completare l’opera. Ovviamente invece il Monaco è costretto a vincere: la buona notizia è che le due rivali per il secondo posto non sono molto lontane, la brutta è che in questo momento i monegaschi non sarebbero nemmeno terzi. Una vittoria rimetterebbe il Monaco prepotentemente in corsa per la qualificazione, un pareggio terrebbe almeno vive le speranze del ripescaggio in Europa League, una sconfitta rischierebbe di far diventare proibitivo anche l’obiettivo minimo del terzo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Besiktas Monaco sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Sport 2 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS MONACO

Per quanto concerne le probabili formazioni di Besiktas Monaco, ci dovrebbe essere un modulo 4-2-3-1 per il tecnico turco Senol Gunes, che in attacco potrebbe optare per Negredo al posto di Tosun come punta centrale, mentre sulla trequarti agiranno Quaresma, Talisca e Babel alle spalle di chi verrà scelto. In difesa citazioni d’obbligo per l’altro ex interista Medel e anche Erkin, il turco passato brevemente in nerazzurro due estati fa ma senza mai nemmeno debuttare in partite ufficiali con l’Inter. Dall’altra parte, il tecnico portoghese dei monegaschi Leonardo Jardim dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2, con Falcao titolare inamovibile in attacco e al suo fianco probabilmente l’ex laziale Keita, mentre sugli esterni di centrocampo dovrebbero agire Lemar e Ghezzal. Altro volto noto della nostra Serie A è l’ex torinista Glik, che giocherà nel cuore della difesa; chance di scendere in campo anche per Raggi, che ha giocato dal primo minuto la scorsa partita di Ligue 1.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Besiktas Monaco, Snai considera come favorita la compagine turca, in virtù di fattore campo e classifica, anche se a dire il vero le quote non sono così diverse fra i vari segni. La quota per il segno 1 è infatti di 2,20, dunque la vittoria del Besiktas è considerata comunque l’opzione più credibile, mentre il pareggio viene dato a 3,55 (segno X). La vittoria del Monaco è invece offerta a 3,10 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto gli scommettitori credano alle possibilità dei monegaschi di fare bene in una partita che non possono assolutamente permettersi di sbagliare.

