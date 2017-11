Borussia Dortmund Apoel/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Borussia Dortmund Apoel: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata della Champions League

01 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Borussia Dortmund Apoel, Champions League (Foto LaPresse)

Borussia Dortmund Apoel sarà diretta dall'arbitro sloveno Matej Jug: siamo nel girone H della Champions League 2017-2018 e alle ore 20.45 di mercoledì 1 novembre si gioca la quarta giornata. Borussia Dortmund che è all'ultima chiamata per cercare una qualificazione che avrebbe davvero del miracoloso. Sono ben sei le lunghezze che separano i tedeschi dal Tottenham e dal Real Madrid che sono prime a sette punti. Una situazione del tutto negativa e che perciò deve far rialzare assolutamente contro l'APOEL che non sembra certo una avversaria temibile, almeno sulla carta. La formazione di Cipro ha comunque la voglia di giocarsi le sue carte quanto meno per centrare la qualificazione all'Europa League mediante la terza posizione. Ecco perché al Signal Iduna Park sarà tutt'altro che una partita già scritta. Il Borussia dovrà sudare per battere un APOEL che nonostante sia capitata in un girone di ferro sta mettendo in difficoltà le sue avversarie con un buon gioco. Una gara che potrebbe anche essere ricca di gol e in cui nessuna delle due formazioni in questione vuole concedere spazi ad una diretta concorrente. Ci sarà di che divertirsi in occasione della sfida in terra tedesca che permetterà di capire chi delle due può arrivare quanto meno in Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Borussia Dortmund Apoel è un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: il canale per la partita del Signal Iduna Park è Premium Calcio 3, con diretta streaming video disponibile grazie all'applicazione Premium Play. Non dimenticate inoltre la possibilità di assistere a Diretta Champions League, che su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD trasmette i gol e tutte le fasi salienti dei match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND APOEL

Poche novità per il tecnico Peter Bosz che sta provando a risollevare una situazione negativa in casa Borussia per questo inizio di stagione. Il modulo sarà il 4-3-3 con il giovane Burki in porta mentre in difesa agiranno Bartra, Sokratis, Toprak e Schmelzer. A centrocampo le mezze ali saranno Gotze e Kagawa con Weigl a fare il centrale con compiti di impostazione. In avanti il tridente vedrà come esterni Pulisic e Yarmolenko, fin qui a corrente alternata, e Aubameyang prima punta. Apoel che vuole far bene contro i gialloneri di Germania e perciò si schiererà con il 4-2-3-1 che vedrà in porta un elemento di grande esperienza come l'olandese Waterman. Vouros, Merkis, Rueda e Lago a comporre invece la linea difensiva con Morais e Vinicius invece che saranno i centrocampisti chiamati al sacrificio vista la qualità del Dortmund. Più avanzati ci saranno Aloneftis, Ebecilio e Zahid alle spalle del bomber De Camargo che può far male alla formazione tedesca.

LA CHIAVE DEL MATCH

Mister Bosz punta molto sulla qualità di un centrocampo che ha tutto per poter far male ad ogni avversario. Gente come Kagawa e Gotze garantisce non solo qualità, ma anche tanta sostanza alla formazione giallonera. Da loro passano tanti palloni così come per i piedi del bomber Aubameyang, in estate molto vicino al Milan. Proprio il centravanti del Gabon è colui che può segnare la rinascita di un Borussia Dortmund che ha perso lo smalto dei tempi migliori e non sembra più quella squadra molto temibile di qualche anno fa. Invece la formazione cipriota guidata dal tecnico greco, Donis, vuole essere una mina vagante in un girone che è molto complesso come previsto. De Camargo è l'uomo chiave della squadra anche per via della sua grande esperienza in vari campionati europei. Senza dimenticare che in porta uno come Waterman è un elemento fondamentale per una squadra del tutto giovane e ricca di new entry in campo europeo. Una gara che avrà molto da dire e che perciò varrà davvero la pena seguire dal primo all'ultimo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Guardando a quelle che sono le quote proposte dal famoso bookmaker Bwin, è bene considerare che il Dortmund parte nettamente favorito per quel che riguarda il pronostico. La formazione giallonera non vuole commettere passi falsi e viene data a 1.08. A 12.00 invece è dato il pareggio contro l'APOEL mentre la vittoria della formazione cipriota vale 26 volte la giocata iniziale.

PARLANO GLI ALLENATORI

Il tecnico dei tedeschi, Bosz, vuole una prova importante da parte dei suoi ragazzi anche perché l'avversario non sembra essere dei più temibili in questo momento. Serve vincere così come in casa APOEL dove Donis ha chiesto ai suoi uomini di mettere in campo tutte le loro qualità. Con un pareggio si può continuare a sperare in un terzo posto che vorrebbe dire continuare il cammino europeo ma in Europa League. Tutti i presupposti per una gran bella gara.

