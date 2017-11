Infortunio Ghoulam/ Il ginocchio fa crack in Napoli-Manchester City: possibile interessamento dei legamenti

Faouzi Ghoulam, infortunio per l'algerino in Napoli-Manchester City. Problema al ginocchio per l'esterno nel match di Champions, sostituito da Sarri con Cristian Maggio

01 novembre 2017 - agg. 01 novembre 2017, 22.50 Fabio Belli

Ghoulam infortunato (foto LaPresse)

C'è apprensione per l'infortunio di Ghoulam che è uscito nel primo tempo di Napoli-Manchester City. Il calciatore algerino ha preso un colpo al ginocchio, provando a forzare ma senza riuscire a rimanere in campo. Alessio Conti da Premium Sport ha raccontato quanto potuto appurare da bordocampo rispetto al problema del difensore. Ha spiegato che il calciatore è uscito per una distorsione molto forte al ginocchio, con i medici che hanno sottolineato come serviranno degli esami per capire meglio cosa è capitato a Ghoulam. Il rischio è che potrebbero essere interessati i legamenti e non si sa in quale grado. Il calciatore è uscito con le sue gambe dal campo, ma non è da escludere che il calciatore possa rimanere fuori a lungo. Staremo a vedere domani cosa diranno gli esami strumentali che sono da considerarsi necessari. (agg. di Matteo Fantozzi)

TEGOLA PER MAURIZIO SARRI

Tegola per Maurizio Sarri nel corso del match di Champions League contro il Manchester City. E’ stato costretto ad uscire per infortunio l’esterno difensivo Faouzi Ghoulam, con l’algerino che ha accusato un problema al ginocchio che andrà ora verificato dai medici della formazione partenopea. Alla mezz’ora del primo tempo al suo posto è entrato Cristian Maggio, ma sicuramente Sarri avrebbe preferito non dover rinunciare forzatamente ad uno dei suoi fedelissimi, praticamente sempre presente da quando il Napoli ha iniziato la sua stagione ufficiale, nel preliminare di Champions League contro il Nizza. Ghoulam ha già alle spalle 110 presenze in Serie A con la maglia del Napoli ed è un punto di riferimento notevole per la squadra anche dal punto di vista del carisma e della personalità, anche se in questa stagione non è la prima volta che si trova alle prese con un infortunio.

MAGGIO E MARIO RUI LE ALTERNATIVE

Ghoulam ha già infatti giocato 19 partite ufficiali in questa stagione, 17 con la maglia del Napoli e 2 con quella della Nazionale algerina a settembre. Ad ottobre invece l’esterno ha saltato l’impegno in Nazionale per un problema muscolare, che l’ha portato a restare a Napoli a lavorare in vista di quella che è stata poi la vittoriosa trasferta in casa della Roma. Ghoulam ha sempre giocato per tutta la partita quando è stato impiegato quest’anno, fatta eccezione per il match interno col Cagliari nel quale è stato sostituito a cinque minuti dal novantesimo. Insomma, una vera e propria colonna del “sarrismo”, che rischia però ora di vacillare, anche se in soccorso del giocatore algerino c’è la sosta che potrebbe permettergli di saltare solo la trasferta sul campo del Chievo di domenica prossima. In attesa di notizie sull’entità dell’infortunio di Ghoulam, il Napoli si interroga sulle possibili alternative: oltre a Maggio, Sarri ha anche a disposizione Mario Rui.

